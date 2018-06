MAYRAND, Elaine



Au Chum de Montréal, le 10 juin 2018, est décédée Elaine Mayrand. Née à Québec en 1966, elle habitait Rosemont depuis près de 30 ans. Elle s'en va rejoindre son père, Fernand Mayrand. Elle laisse dans le deuil sa mère, Céline Martineau, sa sœur, Patricia (Fernand Laplante), ses oncles et tantes. Dans le deuil également des personnes très chères, cousins et cousines, ses filleuls Marion Daubiol et Elizabeth Grondin, ainsi que de nombreux parents et amis dont Annette Caouette. Profonde gratitude à tous ses amis et amies qui forment sa précieuse famille de Montréal. Que soient soulignées la qualité des soins et la grande expertise de l'équipe médicale du Chum. Les cendres seront exposées au salonle jeudi 21 juin 2018, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h.Vos dons pourraient être offerts au Chum de Montréal, à l'oratoire Saint-Joseph ou à la Société canadienne du cancer. La mise en terre des cendres aura lieu à Saint-François-de-Montmagny à une date ultérieure.