LABRECQUE, Claire Martel



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, entourée de sa famille, le 10 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Claire Martel, demeurant à Lévis. Elle est allée rejoindre son époux monsieur Pascal Labrecque, son père monsieur Louis Martel et sa mère madame Adélia Drapeau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Évelyne (Jean-Benoît Desjardins), Lucie (Alain Sénéchal), Michel (Lucie Bolduc), Martin (Brigitte Faucher) et Bruno; ses petits-enfants: Pierre-Yves, Marion et Claudel, Gabriel, Pier-Ann et leur père Pierre Pelletier, Cathérina et Emmanuelle, Charlotte, William et leur mère Lucie Gilbert, de même que leur conjoint(e); son arrière-petit-fils: Adam; ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Gilberte (feu Alphonse Perrin), feu Georges (Janine Lacasse) et Thérèse (Roger Thériault), Roch Labrecque (Charlyne Bouchard), feu Clovis Labrecque (Denise Lachance), Jocelyne Labrecque (René Rochefort) et Liliane Ferland; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel du 4ème étage au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. UN MERCI SPÉCIAL à tout le personnel qui s'est occupé d'elle durant ces 3 derniers jours. Merci à tous ceux et celles qui ont accepté de prolonger leur horaire de travail régulier, afin de prodiguer des soins de qualité pendant les 3 quarts de travail. Merci à Catherine Jean pour sa grande disponibilité et son humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis. La famille vous accueillera à la résidencele mercredi 20 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h, le jeudi 21 juin à compter de 9h.