«En Ontario, les médecins s'arrachent les patients»

Médecins de famille : Et si le Québec s’inspirait de l’Ontario ? Malgré les réformes Barrette, les piètres résultats du Québec concernant l’accessibilité à un médecin de famille font souvent la manchette. Mais qu’en est-il ailleurs ? Le Journal s’est rendu en Ontario pour comparer les deux systèmes et force est d’admettre que se trouver un médecin chez nos voisins est un jeu d’enfant.

Pendant que des Québécois patientent plus d’un an sur une liste d’attente pour obtenir un médecin de famille, des docteurs ontariens organisent des barbecues et achètent de la publicité pour courtiser des patients potentiels.