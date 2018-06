Ilana Dupont collectionne les deuxièmes places

Après avoir fini trois fois deuxième vendredi au premier jour du Grand Prix de para-athlétisme de Tempe, en Arizona, Ilana Dupont a à nouveau fini deuxième samedi, cette fois au 400 m T53.

L’athlète de Saint-Georges-de-Clarenceville a enregistré un chrono de 58,64 s pour finir derrière l’Américaine Chelsea McClammer (56,57 s). Kelsey LeFevour, aussi des États-Unis, a complété le trio de tête en parcourant la distance en 1 min 3,00 s.

«Tout s’est mis en place et j’ai réussi une superbe course ! C’est mon deuxième meilleur chrono sur la distance alors je suis vraiment contente. Mon départ était vraiment bon, j’avais une bonne vitesse et beaucoup de puissance», a raconté Dupont dont la meilleure marque est un temps de 58,42 s, réalisé en 2016.

Dupont et McClammer étaient coude à coude dans la première moitié de la course, mais l’Américaine est parvenue à prendre de l’avance dans le deuxième 200 mètres. «Elle a été juste un peu plus forte que moi, a expliqué Ilana Dupont. Kelsey, qui a fini troisième, m’a battue souvent la saison dernière alors je suis vraiment contente de mon résultat d’aujourd’hui.»

Également sur la ligne de départ, la Montréalaise Sarah White a pris le quatrième rang grâce à un chrono de 1 min 6,79 s.

Chez les hommes, Benjamin Ouellet, de Saint-Pascal, dans le Bas-Saint-Laurent, a pris le troisième et dernier rang au 400 m T12. Il a stoppé le chrono à 1 min 1,14 s.