La grande journée des petits entrepreneurs

Forte du succès retentissant des quatre dernières années, la 5e Journée des petits entrepreneurs se tient aujourd’hui à travers la province. Destinée aux enfants de 5 à 12 ans, la journée leur permet de développer une petite entreprise d’un jour en s’inspirant naturellement de leurs intérêts, passions et nombreuses idées. L’événement est mis sur pied par Petits entrepreneurs, un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat auprès des enfants.

Bon Bonbon

Dans le contexte de la Journée des petits entrepreneurs Lauréanne Jolicoeur, et sa compagnie Bon Bonbon, vendra des bonbons, des bouteilles d’eau et des sourires, au 5, rue Dorval à Lévis, de 10 h à 16 h.

Pour les nostalgiques

Les Corvettes donneront un spectacle en plein air cet après-midi, dès 14 h 30 (après Patsy Gallant, reine du disco) à la Maison O’Neill (site extérieur), au 3160, boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec. Le groupe de musique originaire de Limoilou fête cette année ses 55 ans. Voici les Corvettes, la formation originale de 1963, sur la photo. Dans l’ordre habituel : Gilles Arseneault (guitare), Marc Gingras (chanteur-soliste), Gordon Bell (claviers), Jean-Claude Simard (batterie) et Réjean Arseneault (basse). Entrée gratuite. Apportez vos chaises.

Retrouvailles Ste-Geneviève

La base de plein air de Ste-Foy a été le théâtre, le 9 juin dernier, des retrouvailles des gens du quartier Ste-Geneviève de Ste-Foy nés entre 1964 et 1972 et qui fréquentaient l’école Ste-Geneviève, au primaire, et le parc de baseball du même nom durant leur jeunesse. Une centaine de personnes (photo), dont certains ne s’étaient pas revus depuis 40 ans, étaient sur place dont leur professeur d’éducation physique de l’époque Philippe Landry (1re à la 6e année) toujours aussi alerte (photo). Le comité organisateur, composé de Josée Caron, Manon Poitras, François Lavarenne et Luc Lavigne, veut remercier tous les participants à cette soirée qui fut magique aux dires de tous.

Les aînés au rendez-vous

Le traditionnel Rassemblement estival des Aînés regroupés de Charlesbourg a connu, encore cette année, un grand succès avec la participation de 800 personnes qui se sont rassemblées pour festoyer et ainsi briser l’isolement chez les personnes âgées. Sur la photo, l’équipe de donateurs pour le Rassemblement estival des Aînés regroupés de Charlesbourg en compagnie du conseil municipal Vincent Dufresne (3e partir de la gauche), du député fédéral Pierre-Paul-Hus (4e), de Lise Boulanger (au centre), présidente des Aînés regroupés de Charlesbourg (ARC) et du ministre François Blais (6e).

Anniversaires

Danielle Ouimet (photo), actrice et animatrice québécoise, 71 ans... Maxime Landry, grand gagnant de Star Académie 2009, 31 ans... Jean-Thomas Jobin, humoriste québécois, 43 ans... Daniel Boom Desjardins, ex-membre de La Chicane, 47 ans... Phil Mickelson, golfeur professionnel (PGA), 48 ans.... Gino Vannelli, chanteur canadien, 66 ans... Derek Sanderson, recrue de l’année dans la LNH (Boston) en 1968, a joué 10 ans dans la LNH, dont 7 avec Boston, 72 ans.

Disparus

Le 16 juin 2017. Helmut Kohl (photo), 87 ans, le père de la réunification allemande, pilier de la construction européenne et détenteur du record de longévité à la chancellerie après-guerre (1982-1998)... 2014. Tony Gwynn, 54 ans, ancien joueur vedette du baseball majeur (1982 à 2001 San Diego)... 2009. Jean-Guy Savard, 66 ans, directeur des ventes, UAP/NAPA Montréal... 2003. Pierre Bourgault, 69 ans, communicateur, chroniqueur, enseignant... 1997. Gaston Mandeville, 40 ans, chanteur québécois.