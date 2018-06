La réserve La Vérendrye, paradis du canot-camping

Entre Mont-Tremblant et Val-d’Or, la route 117 traverse la réserve faunique La Vérendrye, un immense territoire de 14 000 km² reconnu pour la pêche au doré, mais aussi un paradis pour le canot-camping.

Avec 800 kilomètres de parcours aménagés et répartis en 30 circuits, les possibilités pour organiser une expédition sont inégalées au Québec. On se parle ici de périples de 2 à 10 jours et même davantage.

Le long des lacs et des rivières, les sites de camping rustique sont bien identifiés et indiqués sur une carte produite par la Fédération québécoise du canot et du kayak. Bref, on ne part pas à l’aveuglette.

Initiation

Si explorer les grands espaces sauvages vous interpelle, mais que vous n’avez ni expérience ni équipement, il y a tout ce qu’il faut pour se lancer dans l’aventure. Tout d’abord, le camp de base, soit Le Domaine, est même accessible en autobus à partir de Montréal, avec trois départs par jour ! Il est de plus possible de tout louer sur place.

Dans le cas où vous êtes vraiment à vos débuts, sachez que Canot-camping La Vérendrye offre des week-ends d’initiation, avec guide et tout l’équipement. On pagaye sur le lac Jean-Péré, entre des baies et des îles. Il s’agit du circuit No 10, une boucle de 24 kilomètres en eau calme.

Trajets

Compte tenu de son accessibilité, le circuit Jean-Péré est le plus populaire. Le paysage est agrémenté de falaises et de grands pins. Ici et là, le long des rives, près de 50 sites de camping sont aménagés avec aire de feu et toilette sèche.

Autre trajet accessible pour une première aventure ou si on n’a pas le temps pour une expédition : le circuit Antostagan (No 11), agrémenté de plages sablonneuses. S’étirant sur 34 kilomètres et nécessitant plusieurs portages, ça peut prendre une journée de plus que le circuit Jean-Péré, à raison de 10 kilomètres par jour.

Pour ce qui est des trajets en rivière avec des rapides, ça demande forcément plus d’expérience. Mais peu importe votre niveau, la carte détaillée du circuit a l’avantage de vous situer et de vous rassurer. Avoir la paix d’esprit tout en étant dans la nature sauvage, il n’y a rien de tel pour se ressourcer.

CANOT-CAMPING LA VÉRENDRYE

Frais d’accès : 13,75 $ par adulte par nuit, 7 $ par enfant (6 à 17 ans)

Initiation : 199 $ par personne, incluant droit d’accès, repas et canot (équipement de camping en sus)

Location de canot et d’équipement de camping : 80 $ par personne par jour

canotcamping.ca

D’autres idées pour le week-end

MONTMAGNY ET LES ÎLES

Des yourtes au bord de l’eau

Pour 100 $ par jour, on peut loger dans une des trois nouvelles yourtes du Camping Pointe-aux-Oies, à Montmagny. Capacité : 6 personnes. Réservations en ligne.

À pied, une promenade mène à une tour d’observation donnant un beau point de vue sur le littoral et les îles. On a aussi le loisir de passer une journée en vélo à l’Isle-aux-Grues en prenant un traversier.

campingpointeauxoies.com