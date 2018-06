La victoire à Simon Kean

SHAWINIGAN | Je déteste ce jeu futile, mais si passionnant des prédictions. Dans la boxe, si on choisit par pur hasard, à moins d’un combat nul, on risque de frapper 50-50.

Le jeu consiste donc à choisir le gagnant plus souvent que 50 pour cent. Faut connaître les boxeurs, avoir suivi leur préparation, avoir discuté avec eux pour tenter de deviner leur état d’esprit et à la fin, en espérant que personne dans les deux clans ne vous a caché une blessure, faut choisir le gagnant.

Je choisis donc Simon Kean contre Adam Braidwood. Mais je n’ai aucune idée comment ça va se passer.

Stratégies

Je crois que Kean va rester calme dans les deux ou trois premiers rounds pour résister aux assauts de Braidwood. Beaucoup de jabs, quelques droites et des déplacements acquis par des années de boxe chez les amateurs, aux Olympiques et chez les pros.

Braidwood de son côté va essayer de couper le ring, d’occuper le centre et d’atteindre Kean le plus solidement possible pour déranger la défensive du Mauricien.

Mais faut vous prévenir. Tout ce que j’écris peut s’envoler d’un seul coup de poing. On parle de deux poids lourds dans une condition physique affolante. Deux hommes doués d’une force de frappe épeurante. Braidwood peut connecter dès le premier round et tout peut s’écrouler dans l’univers de Kean. L’inverse est tout aussi vrai. Adam Braidwood n’a jamais affronté un adversaire de ce calibre.

Je déteste cet exercice parce qu’au fil des derniers mois, j’ai appris à apprécier Adam Braidwood qui est très attachant. Et j’aime tout autant Simon Kean, un gars intelligent et authentique. Un des deux va perdre.

Si Kean gagne comme je le pense, j’espère que Braidwood va avoir la force d’appliquer le conseil de sa mère : Next step.

Et si on parle d’une défaite honorable, que ce soit pour Braidwood ou pour Kean, le match revanche fera encore plus de flammèches.

On devrait tout savoir vers 22 heures et demie ce soir. J’ai hâte.

J’ai vraiment hâte.