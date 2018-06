Le sans-gêne des libéraux

Est-ce parce qu’ils ont déjà concédé la victoire et baissé les bras ?

Toujours est-il que les libéraux provinciaux ne se cachent plus. Ils ne se gardent même pas une petite gêne. Ils n’essaient même pas de sauver la face.

Ils vont à la rescousse de Pierre Paradis à visage découvert, même si celui-ci a été blâmé par la commissaire à l’éthique pour avoir utilisé de l’argent public afin de favoriser les intérêts de sa fille et de son gendre.

BONJOUR LA CONFIANCE !

Non seulement les preux chevaliers de sieur Couillard sont-ils montés sur leurs grands chevaux pour porter secours à l’ex-ministre Paradis (qui, soit dit en passant, s’est mis dans le trouble par sa propre faute et sa propre imprudence), mais ils osent remettre en question le travail de la commissaire à l’éthique, une personne indépendante et impartiale nommée par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale !

Ils ont commandé un avis juridique pour voir si la commissaire à l’éthique a bel et bien fait preuve d’éthique dans son travail !

Bonjour la confiance ! Bonjour le respect des institutions ! Bonjour l’ingérence politique !

Et si c’était un ancien ministre péquiste qui avait été blâmé par la commissaire à l’éthique, croyez-vous que nos valeureux libéraux auraient remis le jugement de la dame en question ? Poser la question, c’est y répondre.

C’est quand même hallucinant... Les libéraux doivent trembler dans leurs culottes pour agir avec un tel sans-gêne, une telle effronterie et une telle outrecuidance.

Quand t’es rendu que tu ne te caches même plus pour défendre l’un des tiens qui a contourné le système pour avantager des membres de sa famille, c’est que tu n’as plus rien à perdre.

UN CHUM, C’T’UN CHUM

Il me semble que si j’étais à la place de Philippe Couillard, je mettrais des gants blancs jusqu’aux coudes lorsqu’il est question d’éthique. Je marcherais sur des œufs. Je mettrais un imperméable par-dessus mon imperméable et je porterais une grosse ceinture et des bretelles. Avec tout ce qui circule sur l’UPAC, l’ancienne Société immobilière du Québec et les collecteurs de fonds du parti, je serais hyper prudent.

Plus catholique que le pape.

À genoux devant la commissaire à l’éthique.

Mais non. Ils ont rejeté les résultats de son enquête et ses recommandations !

Wow ! Faut vraiment avoir du front tout le tour de la tête. Ne vous demandez pas pourquoi les électeurs veulent du changement, Monsieur le premier ministre.

C’est EXACTEMENT pour ça.

« Un chum, c’t’un chum. »

« Tous pour un, un pour tous. »

« L’amitié avant l’imputabilité. » On est écœuré de ça.

SANTA BANANA !

Appuyé par ses anciens potes et heureux d’avoir le gouvernement de son bord, l’ex-ministre Paradis a même mis la commissaire à l’éthique en demeure !

Coudonc, sommes-nous dans une République de bananes ? On met sur pied une institution indépendante qui est censée vérifier si les élus respectent leur code d’éthique, et lorsque cette institution dépose des recommandations qui font mal paraître un ancien pilier du gouvernement, on la somme de se rétracter ?

Ben coudonc.

Oubliez la fleur de lys.

C’est la banane qui devrait être le symbole du Québec.