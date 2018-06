Les arc-en-ciel du Jobin

Certains pêcheurs croient qu’ils doivent s’expatrier au diable Vauvert pour faire une belle pêche, il y a pourtant de nombreuses pourvoiries à moins de 90 minutes de Montréal.

Je me suis récemment rendu dans la région de Lanaudière, avec mon copain Marc Grisé, à Saint-Zénon, à la pourvoirie évasion plein-air Trudeau.

Cet ancien club privé, qui portait le nom de Fishing Club Matawin, s’étend sur une superficie de 52 km². On y retrouve 27 lacs éparpillés sur ce territoire centenaire. Chacune des 36 habitations est localisée sur les rives d’un plan d’eau. Les clients ont le choix de tenter leur chance sur le lac associé au chalet ou d’aller à n’importe quelle autre nappe d’eau, selon les disponibilités.

Notre aventure

À notre arrivée, le responsable à l’entrée nous propose de nous rendre au lac Jobin. Il nous indique que les poissons mordent bien et qu’il y a de beaux spécimens qui y sont souvent interceptés par d’habiles pêcheurs. Il nous informe aussi que le pisciculteur, qui apporte un total de 3000 truites et ombles par semaine, vient d’y déposer 1000 mouchetées et arc-en-ciel de 25 à 30 cm (10 à 12 po) ainsi que de belles palettes.

Cette étendue d’eau d’un kilomètre de longueur par 500 mètres de largeur est assez profonde. On y découvre plusieurs structures rocheuses et sablonneuses qui abritent de nombreux poissons.

En parlant avec d’autres amateurs, nous apprenions que, la veille, des clients avaient déjoué de grosses arc-en-ciel, dont une de 1,8 kg (4 lb) et une autre de 1,4 kg (3,4 lb).

Lors de notre passage, j’ai pêché à la traîne avec une canne à mouche, une soie calante et un Wooly Nag, qui est un dérivé du Wooly Bugger. Mon copain s’est servi, pour sa part, d’une Lake Clear Wabbler avec bas de ligne et ver de terre. Au cours d’un après-midi très ensoleillé et venteux, nous avons soutiré des eaux du Jobin six succulentes arc-en-ciel et nous en avons échappé plusieurs autres, dont une qui a fait arquer ma perche, à tout rompre, pendant au moins deux minutes.

Les autres manieurs de canne à proximité capturaient principalement des mouchetées, car ils pêchaient très près de la rive alors que nous longions plutôt les bancs de sable.

Pistes et repères

Nom : Pourvoirie évasion plein-air Trudeau.

Où : À Saint-Zénon, à 140 km de Montréal.

Zone : 15.

Directions : De Joliette, empruntez la 131 Nord jusqu’à destination. Il y a deux entrées principales bien indiquées.

État des routes : Asphaltées jusqu’à l’entrée, puis ce sont des chemins forestiers parfaitement carrossables pour tous les types de véhicules.

Habitations : 36 chalets tout équipés pouvant accueillir de 2 à 15 personnes, ainsi que 30 chambres disponibles à l’auberge la Glacière.

Cote de la FPQ : Trois et quatre étoiles.

Forfaits : Plan européen ou plan américain à l’auberge la Glacière où on y sert d’excellents repas.

Commodités : Location de moteurs électriques, batteries et cannes à pêche. Quais privés pour chaque chalet avec chargeur de batterie, BBQ, guide sur demande, etc.

Espèces : Ombles de fontaine indigènes et ensemencés, truites arc-en-ciel ensemencées.

Activités : Pédalo, kayak, canot, plage et baignade, parc de jeux pour enfants, sentiers pédestres, cueillette de fruits sauvages, safaris-photos, observation d’oiseaux, équitation à proximité, jeux aquatiques, location de pontons, pêche blanche.

Unicité : Site très montagneux, en altitude, avec de nombreux lacs de tête.

Infos : Composez le 1 800 293-5432 ou visitez les sites pourvoirietrudeau.com et lanaudiere.ca

De belles réalisations

Photo courtoisie

La firme Solution Inox fabrique une foule d’articles en acier inoxydable pour des entreprises pharmaceutiques, médicales, alimentaires, etc. En 2012, les dirigeants ont acquis une compagnie spécialisée dans tout ce qui touche au domaine résidentiel. Elle se nomme Élégance Inox. Les employés façonnent des rampes, des comptoirs, des meubles, des éviers, etc. M. Maxime Vincent a eu l’idée de développer une gamme d’objets décoratifs. Grâce à leurs tables de découpe au laser, les techniciens peuvent reproduire toutes les images et les logos en les taillant à même l’acier inoxydable. Il est donc possible d’obtenir des illustrations originales de chasse, de pêche ou autres à compter de 50 $. Si vous le souhaitez, vous pouvez rétroéclairer l’œuvre avec des DEL afin de générer une lumière d’ambiance particulière. Pour en savoir plus, composez le 450 753-1010 ou visitez le site www.eleganceinox.com

► Je vous invite à me suivre sur Facebook