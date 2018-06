Les Blues s’intéressent à Ilya Kovalchuk

Les Blues de St. Louis ont raté les séries éliminatoires par un petit point cette année. Afin de remédier à la situation, leur directeur général Doug Armstrong a fait connaître son intérêt à l’endroit d’Ilya Kovalchuk.

L’attaquant russe de 35 ans est agent libre sans compensation.

«On regarde toujours pour améliorer notre équipe, a lancé le DG au ’’St. Louis Post-Dispatch’’. Nous sommes comme toutes les autres équipes. À 35 ans, il y a un risque. Il peut faire comme Jaromir Jagr et commencer à ralentir à 41 ans ou il peut frapper un mur.

«C’est certainement intrigant parce qu’il est un joueur dominant internationalement et qu’il était un joueur d’élite quand il a quitté la Ligue nationale.»

Kovalchuk a quitté le circuit Bettman il y a cinq ans, après avoir disputé 816 parties en 11 saisons. Il a maintenu une moyenne d’un point par match avec 417 buts et 399 mentions d’aide. Il a porté l’uniforme des Trashers d’Atlanta et des Devils du New Jersey.

Au cours des cinq dernières saisons, il a évolué dans la Ligue continentale (KHL) pour le SKA de Saint Petersburg. En 298 parties de saisons régulières, il a inscrit 138 filets et amassé 189 aides pour un total de 327 points.

Les Sharks de San Jose et les Kings de Los Angeles ont également manifesté leur intérêt envers le joueur russe.