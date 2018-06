Ovechkin sur le party: et alors?

Les Capitals de Washington et Alex Ovechkin ont célébré leur conquête de la Coupe Stanley en grand, c’est le moins que l’on puisse dire. Malheureusement, les festivités pour le moins flamboyantes des joueurs des Caps ont dérangé certains puritains. À ceux-ci, je dirai simplement qu’ils devront s’y habituer, car on sent enfin que la Ligue nationale de hockey se décoince !

J’ai beaucoup de mal à m’expliquer le raisonnement derrière ceux et celles qui n’apprécient pas la manière dont Ovechkin et ses coéquipiers festoient. À 32 ans, Ovechkin a dû attendre à sa treizième saison dans la LNH avant de pouvoir soulever la coupe Stanley. À l’heure actuelle, il est probablement l’athlète le plus fier au monde.

Qu’est-ce que ça fait qu’il soit sur le party ? Il n’a rien fait de mal, il n’a pas conduit avec les facultés affaiblies, il n’a pas dérangé personne. Il a abusé des plaisirs de la vie, peut-être. Et il a bien fait de le faire.

D’ailleurs, je pense qu’on va l’imiter dans les prochaines années. Les joueurs auront moins peur de fêter en public en voyant la réaction majoritairement positive des gens à l’endroit d’Ovechkin et des Caps.

Pour ceux qui pensent qu’il est le premier à festoyer de façon aussi intense en public, j’ai entendu plusieurs histoires venant de joueurs ayant gagné la Coupe avant la venue des réseaux sociaux. Croyez-moi, ça brassait tout autant !

Une tonne de pression

Il faut aussi comprendre qu’Ovie a essuyé son lot de critiques au cours de ses douze premières saisons dans le circuit Bettman. Évidemment, il a dû vivre avec les constantes comparaisons avec Sidney Crosby, en plus de devenir le bouc-émissaire de tout le monde à chaque fois que les Capitals décevaient en séries d’après-saison.

La Coupe Stanley est le trophée le plus difficile à remporter et de le faire lui a permis de retirer une tonne de pression accumulée sur ses épaules. Gageons que le no 8 des Capitals va retourner en Russie et il va continuer à célébrer. Je l’espère pour lui !

Et, vous savez quoi ? Si John Carlson décide de demeurer avec les Capitals, ils auront de bonnes chances de répéter l’exploit l’an prochain.

Bon pour le CH

D’ailleurs, la finale opposant les Capitals aux Golden Knights de Vegas a tellement été suivie que la direction du Canadien de Montréal a pu profiter d’un répit de quelques semaines.

Les partisans ont oublié, l’instant des séries, leur frustration quant aux mauvaises décisions prises par leur équipe au cours des dernières années.

Tout ça a permis à Marc Bergevin, Trevor Timmins et leur équipe de préparer le repêchage et la chasse aux joueurs autonomes dans le calme.

C’est tant mieux pour eux, car leur marge d’erreur est actuellement nulle. Le propriétaire Geoff Molson a été très clair, il voudra des résultats tangibles dès la saison prochaine.

Car peu importe ce que diront Bergevin et Timmins sur la suite des choses, il est évident qu’il y a un mot que le propriétaire du Tricolore ne veut plus entendre et c’est « patience ».

Après six ans de règne pour Marc Bergevin, la patience des partisans commence à s’effriter.

- Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

BOUCHARD DE TROP ?

J’ai été surpris d’apprendre que Joël Bouchard demeurera impliqué avec l’Armada de Blainville-Boisbriand. En fait, ça m’a rappelé des souvenirs de l’époque où j’avais quitté les Draveurs de Trois-Rivières pour joindre les Nordiques de Québec. À ce moment, j’avais trouvé mes successeurs, mais je continuais d’être impliqué de loin dans les décisions hockey. J’allais, de temps à autre, à Trois-Rivières pour rencontrer la direction. À un certain moment, j’ai senti que je devenais de trop, que mes successeurs étaient en contrôle et que l’équipe leur appartenait maintenant. J’ai peur que ce soit ce qui attend Joël Bouchard. À un certain moment, il faut que tu décroches. Les hommes en place auront un plan précis et ils voudront le plein contrôle pour l’exécuter. Joël fait ça avec les meilleures intentions du monde, je le sais. Je ne sais juste pas si ça peut fonctionner.

BONNE DÉCISION DE POILE

David Poile a bien fait en sortant publiquement pour assurer que le défenseur P.K. Subban n’était pas sur le marché des transactions comme ce que certaines rumeurs laissaient présager. P.K. a été le meilleur défenseur de l’équipe cette saison, il aurait été complètement incompréhensible pour l’organisation de vouloir s’en départir. Dans la série face aux Jets de Winnipeg, les Predators ont été chanceux de compter sur lui à plusieurs occasions. Pourtant, on continuait de vanter Ryan Ellis qui avait l’air d’une feuille au vent face aux gros attaquants des Jets. Malgré tout, on envoyait déjà Subban à Toronto ou Ottawa.

ÇA BRASSE À OTTAWA

Ce qui se passe à Ottawa est tout simplement épouvantable. Les Sénateurs devront régler le dossier rapidement. Est-ce qu’Erik Karlsson voudra quitter Ottawa ? Plusieurs questions sont en suspens. D’ailleurs, les Sens devront offrir un nouveau contrat à Matt Duchene. En voyant le jeu de Kyle Turris lors des dernières séries, je pense qu’Ottawa a fait une bonne transaction.

J’en profite également pour inviter la population à venir en grand nombre au match du Pro-Am Gagné-Bergeron le 9 août prochain au Centre Vidéotron. Plusieurs joueurs de la LNH seront présents pour plusieurs bonnes causes. J’aurai le privilège de diriger l’une des deux équipes et le maire Régis Labeaume sera mon adjoint. J’ai déjà hâte de parler stratégies avec lui.