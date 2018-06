«Plus question de revenir dans le système de santé du Québec pour des expatriés en Ontario»

David Ouellet, originaire du Saguenay et installé à Toronto depuis quelques années, a été étonné de la facilité déconcertante avec laquelle il s’est trouvé un docteur. Il a fait les démarches l’été dernier et en moins d’un mois, tout était réglé, bien loin de l’année d’attente qu’endurent les Québécois inscrits au Guichet d’accès à un médecin de famille.

« Une collègue m’a parlé du Centre francophone de Toronto qui prenait de nouveaux patients. Je n’ai eu qu’à appeler et j’ai eu un rendez-vous pour un bilan de santé avec une infirmière quelques semaines plus tard », raconte celui qui est enseignant dans la Ville Reine.

« Je me rappelle quand j’étais au Québec et qu’on essayait d’avoir un rendez-vous avec notre médecin, il fallait appeler le premier du mois. C’est loin d’être comme ça ici », raconte M. Ouellet, qui indique être capable d’avoir un rendez-vous à coup sûr dans un horizon de quelques jours à deux semaines environ.

« On trouve des tonnes de sans rendez-vous en fouillant un peu. J’arrivais là et en 10 minutes j’avais vu un médecin », souligne M. Ouellet.

Et en plus de le soigner rapidement, les médecins de ces cliniques lui offraient chaque fois de le prendre comme patient permanent. « Le médecin me donnait sa carte. C’est le genre de choses auxquelles on n’est pas habitués au Québec », lance le Torontois d’adoption.