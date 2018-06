Quand Estrada se prend pour Scherzer

Un duel de lanceurs attendait les spectateurs présents au Rogers Centre samedi après-midi et c’est Marco Estrada qui a eu le dessus sur l’as des Nationals de Washington Max Scherzer, alors que les Blue Jays de Toronto l’ont emporté par la marque de 2 à 0.

Estrada (4-7) a blanchi ses rivaux pendant six manches et deux tiers, retirant quatre frappeurs sur des prises. Il a accordé trois coups sûrs et deux buts sur balles.

De son côté, Scherzer (10-3) a été sur la butte pendant six manches, allouant quatre frappes en lieu sûr et une passe gratuite. Même s’il a passé 10 frappeurs dans la mitaine au cours de la rencontre, il a encaissé sa deuxième défaite d’affilée.

Travis tonne encore

Pour un deuxième match d’affilée, le joueur de deuxième but Devon Travis a frappé un circuit de deux points. Après que Luke Maile a été atteint, en cinquième, Travis a expédié l’offrande de Scherzer au deuxième balcon.

Après avoir fait parler son bâton, vendredi, avec deux circuits, Yangervis Solarte a démontré son efficacité au troisième coussin en réalisant quatre beaux jeux défensifs.

La relève fait le travail

Pointés du doigt plus souvent qu’à leur tour dernièrement, les releveurs des Jays ont fait le travail pour empêcher les Nationals de créer l’égalité.

Danny Barnes s’est présenté sur le monticule avec deux joueurs sur les sentiers en septième et il a forcé Wilmer Difo à frapper un roulant au premier but. En huitième, Aaron Loup a donné un but sur balles à Trea Turner avant de retirer le dangereux Bryce Harper sur des prises.

Tyler Clippard s’est amené en neuvième et il a retiré les trois frappeurs qu’il a affrontés pour signer son troisième sauvetage de la saison.

Dimanche, les Jays tenteront de balayer la série contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Sam Gaviglio sera le partant pour la formation torontoise alors que les Nationals donneront la balle à Tanner Roark.