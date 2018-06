Rockfest: hommage aux codes du monde des «métalleux»!

Depuis mon premier concert heavy métal – c’était fin 80 début 90, le band canadien Sacrafice au défunt bar «Roxannes» à Hull – j’ai toujours eu un immense respect pour les traditions du monde des métalleux.

Headbanging, moshpit, crowdsurfing, stage dive; emmenez-en, c’est pas de l’onguent!

PHOTO: CATHERINE BOISVERT

Des dizaines d’années plus tard, j’aime bien constater que dans la très grande majorité, ces codes du métalleux tiennent toujours.

Fallait être à la prestation du groupe Cannibal Corpse, des icônes du death métal brutal, pour bien comprendre

Pour vous donner un aperçu de ce que vous avez manqué...

Des rythmes absolument déments, on se demande comment le batteur, Paul Mazurkiewicz (il est de ce groupe depuis la fondation en 1988), fait pour garder ce train d’enfer, des riffs de guitares parfois lourds, sinon tout aussi déments et cette voix, celle de George «Corpsegrinder» Fisher, de laquelle on extrait des sons, gutturaux, non figuratifs, pour la plupart.

Une marque de commerce pour ce groupe. La voix y fait figure d’appareillage instrumental, en quelque sorte, et tenter d’entendre quoi que ce soit à ce que le chanteur gargarise est tout à fait inutile. Ça fait partie du show.

D’ailleurs, j’étais hier avec une bande de joyeux lurons de Sherbrooke, la plupart des diplômés de l’université de cette ville, et l’un d’eux, Charles Papasadoro, originaire de Papineauville, ville voisine du Rockfest, qui s’amusait à proposer sa propre interprétation des râlements sourds du chanteur.

On s’est bien bidonnés. Juste vous dire que le résultat de paroles retenues, bien que cadrant parfaitement dans la séquence rythmique, ne pourrait être décliné ici...

Des agents ou des anges?

Dans un moshpit, la règle veut que lorsqu’un(e) participant perd pied, les autres viennent à sa rescousse pour éviter qu’il se fasse piétiner. Cette solidarité entre vigoureux et courageux consentants est essentielle.

PHOTO: CATHERINE BOISVERT Ce qui est agréable aussi, et j’insiste pour vanter le travail des agents de sécurité qui sont au Rockfest, c’est le travail des colosses qui, au-devant de la clôture qui sépare la foule de la scène, sont à pied d’œuvre pour accueillir les crowd-surfeurs dont le parcours se termine, généralement, dans leurs [gros] bras. PHOTO: CATHERINE BOISVERT Il m’est arrivé de croiser de ces équipes de gardes qui n’étaient pas du tout sympathiques. À Montebello, ils sont particulièrement accueillants. PHOTO: CATHERINE BOISVERT Et c’est spécial de voir les regards comblés de ceux qui glissent ensuite des mains des gars de sécurité pour ensuite, dans les minutes qui suivent, réussir à se faire, encore et encore, porter par la foule, jusqu’en avant.

Pour les uns, tout ça peut paraître bien étrange, mais laissez-moi vous dire que ces traditions bien ancrées dans la faune des métalleux peuvent être de solides vecteurs de joies, de plaisirs, de défoulement collectif aussi.

PHOTO: CATHERINE BOISVERT Certains préfèrent la danse en ligne, d’autres optent de se «pitcher» à fond la caisse dans un rond de gens poilus – ou pas – dégoulinants de sueur, afin de se rentrer dedans aux rythmes endiablés des Cannibal Corpse et Rancid de ce monde.

Chacun son truc.