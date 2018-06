Salmonelle dans un mélange de graines de Now Real Food

OTTAWA | L’entreprise Puresource Inc. procède au rappel de sachets de mélange de graines «Zesty Sprouting Mix» de marque Now Real Food (Now Aliments Vrais), car certains pourraient être contaminés par la bactérie Salmonella.

Le rappel concerne les sachets de «Zesty Sprouting Mix – Clover, Fenugreek and Radish Seeds», au format de 454 g, faisant partie des lots #3031259 et #3038165, portant le code universel de produit (CUP) 7 33739 07271 9.

Ce rappel découle d’un rappel effectué dans un autre pays. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) procède présentement à une enquête sur la salubrité des aliments et a prévenu par communiqué que d’autres rappels pourraient suivre celui-ci.

L’ACIA rappelle que bien qu’elle ne présente pas nécessairement d’altération visible ou d’odeur suspecte dans les aliments, la bactérie Salmonella peut entraîner de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Elle peut être grave ou mortelle chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.