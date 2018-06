Soupir de soulagement chez les Bleus

MONTRÉAL - C’est un grand soupir de soulagement qu’ont poussé les partisans de la France, samedi matin, au terme d’une victoire de 2-1 à l’arraché aux dépens de l’Australie dans le cadre de la Coupe du Monde de soccer.

«C’est très positif, on sait que les premiers matchs sont toujours très compliqués dans les grandes compétitions et c’est un "ouf" de soulagement d’avoir commencé par une victoire, c’est clair», a indiqué Patrice Dessier, à sa sortie du restaurant-bar L’Barouf, sur le Plateau Mont-Royal, samedi matin, à Montréal.

Même si le match était présenté à 6h, au Québec, la place était bondée dès le début de la rencontre. À défaut de pouvoir obtenir de l’alcool avant 8h, question de respecter la loi prévue à cet effet, les croissants, le café et le jus d’orange étaient plutôt à l’honneur.

Accompagné de son fils Louis, visiblement festif même s’il a eu un peu de mal à se lever, Patrice n’allait certainement pas rater ce premier match des Bleus dans ce tournoi.

«Heureusement, les autres matchs seront un peu plus tard dans la journée à Montréal, a noté le joyeux partisan. Évidemment, on s’attend à deux autres victoires contre le Pérou et le Danemark. Il y aura une montée en puissance de l’équipe. Les joueurs étaient un peu timorés dans ce premier match, mais maintenant, il faut qu’ils lâchent les chevaux.»

Des partisans nerveux

À propos du déroulement de la rencontre, il a fallu attendre un but d’Antoine Griezmann à la 58e minute (à la suite d’un penalty accordé par l’arbitrage vidéo) pour les premières célébrations françaises. Le filet de l’Australie, quelques instants plus tard, a toutefois tôt fait de semer l’inquiétude. Les fervents des Bleus étaient alors devenus nerveux, voire silencieux pour plusieurs.

Malgré une certaine incompréhension, les partisans ont ensuite applaudi Griezmann lors de son remplaçement à la 70e. Puis, c’est le but de Paul Pogba, non sans avoir d’abord touché le poteau, qui a fait bondir de joie les amateurs de la France à la 80e minute.

«Allez les Bleus, allez les Bleus!», pouvait-on alors entendre.

Une fois le temps additionnel de cinq minutes écoulé, les Français avaient de quoi chanter jusqu’au début de la prochaine partie, le jeudi 21 juin (à 11h, heure du Québec), contre les Péruviens.