Surprenantes révélations

En assistant à la première de la pièce Je préfère qu’on reste amis, au Rideau Vert, à Montréal, en mai 2016, Amélie Grenier était convaincue que le rôle de Claudine lui était destiné. Elle était loin de savoir qu’elle se glisserait, deux ans plus tard, dans la peau de ce personnage au Théâtre Beaumont-St-Michel.

« Je regardais la pièce et je me suis demandé comment ça, ce n’était pas moi qui étais sur scène. Ce personnage-là était fait pour moi », a lancé la comédienne, lors d’un entretien dans une brûlerie du Vieux-Québec.

Elle précise qu’elle sautait sur place comme un enfant de cinq ans lorsqu’elle a reçu un coup de fil du directeur artistique Reynald Robinson pour lui proposer de jouer ce rôle.

Écrite par l’auteur et producteur français Laurent Ruquier, qui anime l’émission On n’est pas couché, Je préfère qu’on reste amis raconte l’histoire d’une femme qui décide, un bon vendredi, de prendre son courage à deux mains et de dévoiler son amour à son ami Valentin.

Une situation qui amènera cet homme à lui faire une révélation encore plus surprenante et qui va ajouter du piquant à la soirée.

« Et là, c’est la débandade », a fait remarquer Amélie Grenier.

Claudine est une femme de 45 ans qui ne fait pas toujours tourner les têtes sur son passage. Fleuriste, entière, joviale et aimante de la vie, elle peut être très légère et aussi très intense.

« Elle peut être, comme moi dans la vie, à +10 dans la bonne humeur et à –10 lorsqu’elle est enragée noir. Claudine est un personnage qui me ressemble énormément. Je ne sais pas si c’est bon de le dire, mais je l’assume », a laissé tomber la comédienne en éclatant de rire.

Guillaume Champoux, qui joue Valentin, avoue être très près du côté « gars » de son personnage. Un type pas compliqué qui aime les choses simples, le hockey, et qui profite de la vie.

« Il n’a pas de soucis comme moi dans la vie. Ce qui me fait réaliser que ça doit être le fun de pouvoir vivre comme ça », a fait savoir Guillaume Champoux.

Comédie intelligente

Amis depuis cinq ans, il existe une grande complicité entre Claudine et Valentin. Ils écoutent le hockey en « mou », prennent de la bière et chialent sur les émissions de télé.

Une complicité semblable à celle qui s’est installée, rapidement, entre deux comédiens qui ne se connaissaient pas et qui n’avaient jamais joué ensemble.

« Dès la première rencontre, on était au même endroit. On a l’air de Laurel et Hardy, même dans la vie », a précisé Amélie Grenier en s’esclaffant.

Les rires de Guillaume Champoux s’ajoutent et se mélangent à ceux de la comédienne, et la complicité est tout à fait palpable.

La pièce, indique le comédien qui est originaire de Sainte-Foy, repose sur les relations humaines qui sont fortes entre ces deux personnages.

« Ce n’est pas une comédie avec seulement du claquage de porte, des affaires niaiseuses et du monde désincarné. Claudine et Valentin sont de vrais êtres humains qui ont une véritable amitié et où il y a de vrais enjeux. C’est drôle, on va rire et c’est divertissant, mais il y a aussi quelque chose de vraiment humain dans cette pièce », a-t-il expliqué.

« Les gens vont sortir avec le cœur léger et le sourire aux lèvres. C’est du théâtre qui fait du bien et une comédie intelligente », ajoute Amélie Grenier.

► Je préfère qu’on reste amis est présenté du mardi au samedi, à partir du 22 juin, au Théâtre Beaumont-St-Michel.