Tiède mobilisation pour le 3e lien

Une soixantaine de partisans du projet de troisième lien reliant Québec et Lévis se sont rassemblés devant l’hôtel de ville de Québec, samedi avant-midi, pour presser l’administration Labeaume et le gouvernement provincial de s’engager clairement pour la construction d’un nouveau pont à l’est.

Les manifestants ont ensuite rallié Lévis à bord du traversier, une façon symbolique de souligner le lien entre les deux rives, selon l’un des organisateurs, Marco Breton.

Guy Martel/Agence QMI

« On veut se faire entendre par les politiciens. Ils doivent recommencer à écouter les citoyens pour prendre des décisions. Ils veulent tous décider sans passer par les citoyens », a accusé M. Breton, qui estime que la marche, mais aussi le projet, est l’affaire de résidents de part et d’autre du fleuve.

Bien que « plus de 100 » marcheurs étaient attendus, aux dires de l’organisateur, ceux-ci étaient loin de s’en formaliser. « Vous êtes toujours bien plus nombreux que la marche pour le tramway... Il n’y en a pas eu! », a lancé à la foule Daniel Brisson, ex-candidat à la mairie de Québec.

Enjeu électoral

Une oreille attentive attendait les manifestants lorsqu’ils sont débarqués au quai Paquet, où les y attendait un élu de l’équipe du maire Gilles Lehouillier. Le conseiller Serge Côté a généreusement applaudi l’initiative, tout comme M. Lehouiller, qui a appelé et écrit personnellement à l’organisateur.

« [Le 3e lien] va être un gros enjeu aux prochaines élections », a assuré M. Côté, qui siège au comité exécutif de la Ville de Lévis.

Le conseiller a joint sa voix à celle du maire lévisien pour décocher des flèches vers ses homologues à la Ville de Québec et sur la colline parlementaire. « Il manque de la volonté, tout simplement. Ça prend du courage, et il n’y en a pas en ce moment », a-t-il fulminé.

« On veut que ces gens-là prennent un engagement ferme, a insisté M. Côté. Ce qu’on entend et ce qu’il y a dans le devis, c’est complètement contradictoire. Et vous n’allez jamais trouver le bureau de projet, on ne sait pas il est où. »

Le projet de troisième lien devrait à nouveau attirer l’attention la semaine prochaine. Serge Côté promet des chiffres « énormément » évocateurs quant à la popularité du projet à Québec. De plus, le premier ministre Philippe Couillard doit prendre part à un diner-conférence, mardi, à la Chambre de commerce de Lévis, où il traitera notamment de « mobilité » et de « qualité de vie ». Au même endroit, en début mai, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, avait chanté les louanges d’un éventuel troisième lien.