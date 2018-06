Un E3 pertinent, mais sans grandes surprises

Les compagnies ont su servir des jeux solides à leurs fans en cette édition 2018 de l’E3... sans toutefois les surprendre totalement.

Les nouveautés et les jeux à l’essai étaient prévisibles ou presque, et on pouvait sentir un brin déception sur le plancher de la foire, car plusieurs titres attendus brillaient de leur absence.

La convention s’est toutefois très bien déroulée, et les fans semblaient tout de même heureux d’y assister.

L’année des jeux solo

Si ça vous manquait de vous enfermer dans votre salon ou votre chambre pour vous plonger dans des aventures riches en émotions, vous serez choyés au cours des prochains mois!

On s’est vite rendu compte que le mode solo faisait son grand retour sur plusieurs titres annoncés à l’E3. Une joie qui est partagée par plusieurs gameurs, qui commencent à en avoir marre de la toxicité émanant parfois des jeux en ligne.

Nous avons rencontré plusieurs développeurs de jeux pour la PlayStation qui nous ont montrés, à huis clos, des séquences de jeux en plus de nous faire essayer plusieurs de leurs créations.

L’exclusivité de PlayStation, The Last of Us Part II, promet de nous épater.

Bien que des rumeurs indiquent que le produit final sera inférieur à ce qui a été présenté au public à ce jour tellement c’est beau, beau, beau à l’écran, on peut vous assurer que ce sera un titre à surveiller pour la qualité supérieure de l’ensemble du jeu.

Nous avons pu aussi jouer une petite heure à Days Gone, et le développeur était extrêmement fier de son produit.

Jeu de survie quand même difficile, vos doigts valseront à force de changer d’armes pour éliminer les hordes d’infectés vous poursuivant. Le jeu se déroule en Oregon, mais ce décor rappelle également les Laurentides. Bref, on se sentait un peu chez nous parmi ces magnifiques paysages!

Shadow of the Tomb Raider est un autre opus à la série Lara Croft créé par le studio montréalais de Eidos et édité par Square Enix. On retrouve une Lara plus confiante et limite en colère contre la planète. On sait ce qu’on achète, quelques nouvelles mécaniques sont instaurées, mais rien ne surprend vraiment.

On note quand même une bonne amélioration des graphiques, un plus pour le jeu.

On a pu profiter de la tranquillité de la dernière heure de l’E3 pour essayer à fond Jurassic World Evolution.

Les fans de jeux de gestion comme Planet Coaster et Cities: Skylines seront servis avec ce jeu. Deux mots: T-Rex et Porte d’enclos.

OK, c’est plus que deux mots, mais pouvoir libérer un T-Rex dans son parc, c’est assez hilarant!

Pour toute la famille

Malgré tous ces jeux aux tons sombres et violents, les jeux familiaux ont encore leur place à l’E3.

On ne peut pas passer à côté sans parler de Nintendo. Le géant japonais sait comment garder ses fans sur le bout de leur siège.

Pokémon Let’s Go Pikachu et Eevee offriront une expérience qu’on n’a pas encore vraiment eue au sein de la franchise.

Sur place, même les journalistes aux tempes grises avaient le sourire aux lèvres. En effet, c’est difficile de ne pas s’amuser lorsqu’on vous met la Pokéball Plus dans les mains, que vous vous promenez dans Viridian Forest et que vous essayez d’attraper un Butterfree.

Un jeu qui plaira à toute la famille. Promis!

Gal Metal, de la compagnie XSeed, est un jeu très simple et très accessible.

Dans la gamme des jeux musicaux, le but est très simple: suivre le rythme en battant des joy-cons comme des baguettes de batterie.

Aucune mauvaise surprise, le jeu est ce qu’il est, rien de compliqué, mais tout aussi amusant!

Idéal pour les jeunes en bas âge.

Le mode multijoueur est encore bien présent

Plusieurs joueurs ont eu le cœur fendu lorsque la bande-annonce pour Destiny 2: Forsaken a été dévoilé.

Il y avait même un «hommage posthume» au jeu qui a été installé à l’extérieur de l’E3 où les fans venaient déposer fleurs et nouilles ramen!

Bref, l’intrigue de cette expansion s’annonce sombre et riche en émotions!

Le volet PvP, lui, ne déçoit pas: toujours aussi rapide, il offre une excellente cadence et la communication en équipe est toujours aussi essentielle!

De plus, l’idée derrière le nouveau mode gambit est très intéressante: vous pouvez, après un certain nombre d’ennemis abattus, envoyer un espion dans le camp ennemi pour saboter leurs efforts! Des heures à rager en vue!

Nintendo a écouté leurs adeptes, en intégrant TOUS les personnages des Smash précédents dans leur dernier titre de la série, Super Smash Bros. Ultimate.

Oui oui, TOUS LES PERSONNAGES (sauf Waluigi, mais bon)!

En plus d’introduire de nouveaux visages, les anciens ont été parfaitement adaptés à la vitesse de combat d’Ultimate, faisant de ce jeu un remplaçant potentiel aux compétitions pour le vieillissant, mais au combien fidèle, Super Smash Bros. Melee.

Bref, plus aucun ami ne pourra vous dire que son personnage n’est pas là.

On ne pouvait pas passer à côté de la présence écrasante de Fortnite.

Le jeu occupait à lui seul l’équivalent des kiosques d’Ubisoft et de Bethesda en terme de superficie!

Player Unknown’s Battleground, quant à lui, a élu domicile dans l’entrée du centre de convention, dans un coin un peu sombre et facilement oubliable.

Comme quoi, on peut dire qu’Epic Games a réussi son pari dans la guerre du Battle Royale.

Les titres annoncés à surveiller

Plusieurs jeux n’étaient pas disponibles pour le grand public afin qu’on puisse les tester, mais ceux-ci demeurent dans notre radar.

Parmi ceux-ci:

Death Stranding

Sekiro: Shadow Die Twice

Gears of War 5

Halo Infinite

Fallout 76

Cuphead: The Delicious Last Course

Cyberpunk 2077

et bien plus!

Gardez-vous une petite note mentale, parce que ces quelques titres risquent d’être fort prometteurs!

Les absents

On ne pouvait pas passer à côté de l’absence de plusieurs titres.

Aucun mot sur Metroid 4, Animal Crossing et Yoshi, entre autres.

Parmi ces titres manquants se trouvent également Final Fantasy 7, Borderlands 3, The Elder Scrolls 6, Doom Eternal et même Mortal Kombat.

On espère avoir des nouvelles au cours de l’année, mais rien n’est assuré.