Une performance qui «fait du bien» pour les Capitales

Après n’avoir inscrit que neuf points à leurs quatre dernières rencontres, les Capitales de Québec ont profité de la générosité du partant du Stockade de Salina pour connaître une soirée plus productive, samedi soir, au Stade Canac, en route vers un quatrième triomphe consécutif par la marque de 5-1.

À LIRE AUSSI: Un Québécois comme roue de secours pour le Stockade

En difficulté en dépit de la séquence de victoires, les frappeurs des locaux ont fait meilleure figure dans ce deuxième match de cette série de trois contre l’équipe itinérante de la Ligue Can-Am de baseball indépendant. Les Capitales ont marqué leurs cinq points, dont trois à leur cinquième tour au bâton, aux dépens de Daniel Diaz, qui a été chassé après 4.1 manches, pendant qu’Arik Sikula (4-2) livrait la marchandise pendant sept manches sur la butte.

Meilleure approche au bâton

Le gérant Patrick Scalabrini avait d’ailleurs réuni ses joueurs avant le match pour leur suggérer d’être plus patients devant les lancers adverses, eux qui avaient cogné trois frappes, dont deux bombes, la veille. La réunion a visiblement porté ses fruits!

«Ça fait du bien. On a pu respirer avec quelques points. On n’a pas frappé avec extrêmement d’autorité, mais ce fut suffisant avec la performance de nos lanceurs. On a été en contrôle tout le match. Puis, ces matchs sont aussi importants que si on était sur la fin d’un voyage à Rockland! », a observé l’instructeur-chef.

T.J. White et Adam Ehrlich ont mené la charge en récoltant chacun deux coups sûrs en plus de produire deux points au total. Employé comme receveur pour l’occasion, Ehrlich n’avait poussé qu’un coéquipier à la plaque à ses huit dernières sorties. Il avait le sourire facile devant les journalistes après ce 18e gain des Québécois en 28 parties.

«On a attendu plus longuement cette fois au bâton et ça a paru au tableau. Nous étions plus concentrés», a analysé l’ancien espoir des Cardinals de St. Louis.

Scalabrini devra vraisemblablement se mettre à la recherche d’un nouveau joueur puisque le voltigeur Edgar Lebron a subi un claquage à l'ischio-jambier en tentant d’atteindre le premier coussin sur un roulant, en deuxième. Il pourrait rater au minimum un mois d’activités. «Ça ne sent pas bon», a laissé tomber le gérant.

Les Capitales seront en quête d’un premier balayage, dimanche après-midi, alors que Brett Lee (0-1, 4,91) sera le partant. Ils se retrouvent à un demi-match des meneurs au classement général, les Miners de Sussex County, tombeurs des Champions d'Ottawa 7-3, samedi.

Griffin parmi les immortels

Marc Griffin fait partie des trois nouveaux noms que l’on retrouve désormais au mur du Temple de la renommée du baseball québécois du Stade Canac. L’ancien joueur originaire de Sainte-Foy est devenu immortel en novembre dernier lors de son intronisation en compagnie de John Elias (Montréal) et Michel Landry (Abitibi). Les trois hommes ont reçu leur bague avant la rencontre d’hier soir des Capitales.

Griffin, que l’on peut entendre à l’analyse du baseball sur les ondes de RDS, a effectué ses débuts professionnels en 1989 dans l’organisation des Dodgers de Los Angeles avec lesquels il est demeuré trois ans avant de se retrouver chez les Expos où il a atteint le niveau AA. Il a pris sa retraite en 1994. Griffin a aussi rayonné sur la scène internationale en représentant le Canada à de multiples reprises, notamment aux Jeux de Seoul en 1988. Quant à Landry, mentionnons qu’il a contribué à l’essor de la carrière du président des Capitales, Michel Laplante, un fier Valdorien.