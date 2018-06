Whiskey, country, party au Festival de Lotbinière

À l’occasion de son premier grand concert au Québec, Brett Kissel a mis la foule dans sa poche, samedi soir, en clôture du Festival country de Lotbinière. Bain de foule avant le spectacle, casquette du Canadien sur la tête, des cadeaux lancés aux spectateurs, des phrases lancées en français : le chanteur a tout mis en œuvre pour séduire la foule.

Et il n’aurait pas eu besoin d’en faire autant tellement les milliers de spectateurs l’attendaient de pied ferme. Le site était d’ailleurs rempli à pleine capacité. Il s’agissait, selon les organisateurs, de la meilleure édition du festival depuis sa création il y a quatre ans.

Et avec une température d’été, une foule bruyante vêtue de bottes et chapeaux de cowboys, et de généreux artistes qui ont enflammé les planches, la saison des festivals pouvait difficilement être mieux lancée.

Au terme de trois jours de festivités, Brett Kissel, sacré artiste masculin de l’année au dernier Canadian Country Music Award CCMA), a clôturé l’événement avec un spectacle des plus festifs. Avec cinq musiciens, la star canadienne du country s’est approprié avec énergie la scène de St-Agapit, puisant dans le meilleur de son répertoire, lui qui a sept albums à son actif.

Le chanteur était dans une forme explosive, et pour cause : c’est à St-Agapit qu’il lançait la portion estivale de sa tournée «We Were That Song», avec laquelle il s’apprête à traverser le Canada.

Il a multiplié les actes de générosité envers le public toute la soirée, en s’exprimant en français, en lançant ti-shirts et casquettes, et en troquant son chapeau pour une casquette du Canadien, tandis que les musiciens avaient des casques de hockey sur la tête, le temps d’une chanson. La foule, elle, répondait à cela par coup de «oyé oyé oyé» bruyants, entre les pièces.

Au moment d’écrire ces lignes, la soirée avait pris des allures d’un party qui n’était pas près de se terminer.

Matt Lang, un avenir prometteur

Rare sont les artistes québécois à se lancer dans le new country anglophone. Mathieu Langevin en fait partie, et c’est à lui que revenait la tâche d’ouvrir la soirée avec des pièces qu’il a travaillées à l’automne dernier à Nashville.

Il s’est assuré de mettre assez d’ambiance en lançant d’immenses ballons dans la foule et en distribuant de longues gorgées de ce qu’on présume être du whiskey...

Avec une voix qui colle parfaitement au style, le chanteur maîtrise déjà les sonorités accrocheuses du new country. Les pièces qu’il a concoctées, qui seront sur un album lancé à l’automne sous le nom de Matt Lang, sont de calibres.

Photo courtoisie, Pascal Duchesne

Tout juste avant de laisser la place à Brett Kissel, l’ontarien Eric Ethridge n’a pas donné d’autres choix au public de se dégourdir avec son country rock, accompagné par un violoniste et trois autres musiciens. L’artiste sortira son premier EP dans quelques jours, après deux ans de travail acharné. Ses reprises de Bon Jovi, Ed Sheeran et Journey ont fait mouche.

Incontournable

La soirée new country n’ayant pas lieu cette année au Festival d’été, il n’y a nul doute que le Festival country de Lotbinière se positionne définitivement comme un incontournable pour les fans du style musical.

L’organisation avait même ajouté une deuxième scène pour des spectacles intérieurs qui se sont déroulés en après-midi. Le camping adjacent au site du festival affichait complet.