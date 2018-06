Capitales : du plomb dans l’aile au bâton

Les Capitales de Québec sont retombés dans leurs mauvaises habitudes au bâton, sauf que cette fois, ils en ont payé le prix face au Stockade de Salina qui a joué aux trouble-fêtes en enlevant les honneurs du troisième et dernier duel de la série entre les deux équipes par 4-2, dimanche après-midi, au Stade Canac.

Les hommes de Patrick Scalabrini, qui étaient en quête d’un premier balayage de la saison, n’ont rien fait pour impressionner les quelque 2300 spectateurs en ne soutirant que cinq coups sûrs. Au final, malgré deux gains en trois rencontres, ils n’en ont cogné que 15 contre la formation itinérante de la Ligue Can-Am de baseball indépendant, de quoi avoir fait perdre quelques cheveux au gérant pour la fête des Pères!

«Je ne sais pas comment l’expliquer. C’était une série où on aurait espéré voir une explosion offensive et on a obtenu 15 coups sûrs, c’est inexcusable. Ils ont bien lancé, mais on n’est pas supposé les faire bien paraître comme ça. Aujourd’hui, ça a été extrêmement frustrant de voir ça apparition au bâton après apparition au bâton», a pesté Scalabrini, qui n’entendait pas à rire.

Joueurs en panne

Des cinq balles envoyées en lieu sûr, il faut noter celle de James McOwen, qui a étiré les bras sur l’offrande du partant des visiteurs en quatrième manche. Son premier circuit du calendrier régulier réduisait alors l’écart à 3-2. Les Capitales (18-11) n’ont cependant guère été menaçants par la suite, et quand ils ont placé un coureur en position de marquer en septième, l’occasion a été bousillée.

Le vétéran Josh Vitters, ancien troisième choix au total au repêchage par les Cubs de Chicago, a connu un après-midi difficile en étant retiré à chacune de ses quatre présences à la plaque alors que T.J. White a subi le même sort, incluant deux fois où le lanceur l’a réduit au silence.

«J’espère qu’on va prendre une leçon de ça. Après les deux premiers matchs plus serrés [2-1 et 5-1], j’espérais que ce serait un match à sens unique et ça n’a vraiment pas été le cas. J’espère que certains de nos frappeurs vont se regarder dans le miroir parce que c’est très décevant. Il fallait balayer cette série. Sans rien leur lever, ce sont 21 recrues sur 22...», a renchéri l’instructeur-chef sur le même ton.

Lee donne une chance

Si l’attaque a été amorphe, une rare erreur de Yordan Manduley à l’arrêt-court au troisième acte après deux buts sur balles du partant Brett Lee a permis au Stockade d’éviter le balayage. L’un des rares faux pas aussi de l’artilleur de la Floride toujours sans gain qui a œuvré pendant sept manches et un tiers.

Pour la bande de jeunes loups en provenance de la Ligue Pecos, il s’agissait d’une troisième victoire en neuf sorties.

«Dans mes premiers matchs, j’essayais de retrouver mon synchronisme de l’an dernier Mes tirs étaient plus appuyés aujourd’hui», a dit Lee.

«Je suis content de sa deuxième moitié, mais je ne suis pas content encore de son départ. Avec les deux buts sur balles pour commencer la manche [en troisième], c’est dur de s’en sortir intacte. Mais quand il s’est fâché, ça a été impressionnant», estimait Scalabrini.