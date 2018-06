Cinq pistes cyclables à essayer

La région de Québec regorge de pistes balisées, avec des haltes aménagées ici et là le long du parcours. Le Journal vous propose cinq pistes, certaines réputées et d’autres moins connues, où il fait bon rouler et s’arrêter pour se détendre.

Entre fleuve et montagnes

Photo courtoisie, Jeff Frenette

Ce circuit de 119,5 kilomètres, dont le point de départ est le Domaine de Maizerets, est un des parcours les plus intéressants pour découvrir les plus beaux attraits de la région de Québec.

Il emprunte plusieurs pistes cyclables connues, telles que la Vélopiste Jacques. Plus de la moitié du circuit est sur la route asphaltée, un peu moins que la moitié sur une piste cyclable asphaltée et le quart, sur une piste cyclable non asphaltée.

Vous croiserez de bons dénivelés de Pont-Rouge à Shannon, mais les cyclistes seront grandement récompensés par les charmants paysages. Pour les passionnés de culture, un arrêt s’impose à Wendake, afin d’en apprendre davantage sur le monde Huron-Wendat.

► Ce parcours s’adresse aux cyclistes expérimentés.

La véloroute Portneuvoise

Photo courtoisie

Ce circuit de 88,7 kilomètres vous fera traverser les 7 municipalités de l’ouest de Portneuf. Les paysages sont également variés et à couper le souffle. Des plaines agricoles, le fleuve Saint-Laurent, le chemin du Roy ou des rivières et montagnes vous accompagneront tout le long du parcours.

Il y a également de nombreux arrêts gourmands, de quoi faire le plein pour continuer sa route longtemps. Cette piste est presque entièrement composée de chaussées désignées et d’accotements asphaltés. Il faut toutefois demeurer prudent, puisque les cyclistes partagent la route avec les automobilistes, que la vitesse varie entre 50 km/h et 90 km/h et que l’achalandage est assez important.

► Le parcours s’adresse aux cyclistes de niveau intermédiaire.

La cycloroute de Bellechasse

Photo courtoisie, S. Allard

Ce circuit de 74 kilomètres est tout indiqué pour les cyclistes qui veulent rouler en toute tranquillité. On retrouve peu de dénivelés et son sentier est sécuritaire et entièrement asphalté. Cette piste cyclable suit l’itinéraire de deux anciens corridors ferroviaires. Outre la découverte de paysages agricoles et forestiers, vous ferez aussi un voyage dans le temps en en apprenant sur les trois chemins de fer du patrimoine de Bellechasse, soit le Levis & Kennebec, le Québec Central et le National transcontinental.

Plusieurs points de départ avec stationnements sont accessibles au travers des huit villages pittoresques que sillonne ce circuit.

► La cycloroute est de niveau facile.

Le circuit Félix-Leclerc

Photo courtoisie, Jeff Frenette

Ce circuit de 67 kilomètres est une excellente façon de visiter l’île d’Orléans tout en pédalant. Le parcours permet de contempler tant les paysages sur le bord du fleuve Saint-Laurent que ceux un peu plus campagnards, comme sur la route du Mitan. Plusieurs arrêts gourmands sont possibles sur votre chemin. Il faut cependant être prudent, puisque la route 368 est partagée avec les automobilistes. Des accotements de moins d’un mètre sont présents à différents secteurs du circuit. Si vous préférez éviter la trop grande présence d’automobilistes, mieux vaut profiter de ce circuit durant le jour, la semaine.

► Le parcours s’adresse aux cyclistes de niveau intermédiaire.

Le parcours des Anses

Photo courtoisie, www.micheljulien.com

Ce circuit de 15 kilomètres est, selon Tourisme Chaudière-Appalaches, l’une des plus belles pistes cyclables en Amérique. Puisqu’elle longe le fleuve Saint-Laurent tout le long, elle offre les meilleures vues sur la ville de Québec. D’est en ouest, vous pourrez contempler les ponts de Québec et Pierre-Laporte, les fortifications de Québec, le Château Frontenac, l’île d’Orléans et la Chute Montmorency.

Également, plusieurs arrêts vous sont proposés. Sur votre chemin, vous pourrez visiter la maison natale de Louis Fréchette et le lieu historique national du chantier Davie.

Lors des chaudes journées, vous pourrez vous rafraîchir aux fameuses fontaines du Quai Paquet. Si ce circuit n’est pas suffisamment long, il est possible d’effectuer un parcours en boucle en empruntant le pont de Québec, la promenade Samuel-De-Champlain et la traverse. Il est également possible de prendre le Parcours Harlaka à l’est et se rendre à la cycloroute de Bellechasse.

► Le Parcours des Anses est de niveau facile.