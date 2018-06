En mode lecture: un bref roman très frappant

Fidèle à elle-même, l’écrivaine française Claire Castillon continue à fouiller les tréfonds de l’âme humaine pour raconter le calvaire d’un homme mal marié.

Pour le narrateur de ce court roman, l’enfer a commencé le jour où il a rencontré, en allant faire quelques longueurs dans une piscine publique, celle qui ne tardera pas à devenir son épouse. Et s’il a pris l’habitude de l’appeler « ma grande » dans l’intimité, aucun nom ne sera jamais cité, car d’emblée, il avouera l’avoir tuée au bout de 15 épouvantables années de mariage. Un matin de 2012, alors qu’elle partait travailler, il a en effet fini par prendre son courage à deux mains pour la faire sortir définitivement de son existence et encore aujourd’hui, personne ne sait où cette mégère de première a bien pu s’exiler...

Se méfier des apparences

Entre elle et lui, les choses ont dès le départ été beaucoup trop vite : fier de pouvoir enfin présenter à ses proches une petite amie aussi jolie que sexy, le narrateur a tour à tour accepté d’acheter une villa avec elle, de se marier – toujours avec elle ! – à Las Vegas et de devenir père. Mais au fil des mois, il découvrira à ses dépens que la mère de son adorable fillette peut également être méchante, agressive, possessive, égoïste, jalouse et envieuse. Un cortège de défauts qui l’obligera à filer doux afin d’échapper chaque fois que possible à la violence psychologique dont il sera désormais régulièrement victime.

Toujours d’attaque !

Après l’avoir découverte avec Insecte et On n’empêche pas un petit cœur d’aimer, deux recueils de nouvelles qu’on recommande d’ailleurs chaudement, Claire Castillon s’est une fois de plus penchée sur les petits détails du quotidien qui en disent long sur la déconfiture des couples. Et en se glissant dans la peau de ce narrateur trop longtemps incapable de tenir tête à une femme exécrable, elle s’est probablement autant amusée que nous.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

La Terre se lève Photo courtoisie Dans ce livre, qui vient d’être édité pour la première fois en français, l’Américain Edgar Mitchell raconte tout ce qu’il a vécu avant et après avoir marché sur la Lune. Faisant partie de la mission Apollo 14, il a en effet été le 6e astronaute à mettre les pieds sur cet astre et à pouvoir en rapporter des histoires absolument incroyables. Mâles d’hier hommes d’aujourd’hui Photo courtoisie Qu’est-ce qu’il en est de la virilité dans une société où les hommes passent volontiers beaucoup de temps avec leurs enfants, prennent part aux activités domestiques et gagnent parfois moins d’argent que leur conjointe ? C’est la question à laquelle le journaliste et réalisateur Ismaël Khelifa a tenté de répondre dans cet essai souvent jouissif, qui réussit tour à tour à nous faire sourire ou hausser les sourcils ! Golf Photo courtoisie Qu’on ait ou non déjà passé un nombre incalculable d’heures sur les greens, il arrive à tout le monde de frapper de mauvaises balles. La meilleure façon d’y remédier ? Identifier la source de ces erreurs et... les corriger ! Ce livre nous enseigne comment en expliquant pas à pas toutes les bonnes techniques susceptibles de nous aider à améliorer notre jeu et de faire baisser notre handicap. Weber le best of Photo courtoisie Avec la fête des Pères qui s’en vient, difficile de ne pas parler de ce livre, qui devrait faire le bonheur de tous les amateurs de barbecue. Proposant plus de 125 recettes ultra-populaires, le chef américain Jamie Purviance leur permettra ainsi de cuisiner à merveille effiloché de porc, côtes levées, burgers de dinde, brochettes d’agneau, T-bones, kebabs de poulet, filets de saumon ou steaks d’espadon. Vivement dimanche ! Frissons garantis

Derniers jours à Berlin Photo courtoisie

En 2015, avec la parution de l’excellent polar historique Germania, on a découvert un nouveau flic rappelant le célèbre Bernie Gunter de Philip Kerr : alors qu’il a lui aussi été l’un des meilleurs commissaires de la Kripo, Richard Oppenheimer sera contraint d’abandonner son poste et de faire tout ce que les nazis exigent de lui en raison de ses origines juives. Un mal pour un bien, puisqu’à quelques jours de la chute de Berlin, Richard et sa femme Lisa seront toujours vivants. Dès les premières pages de ce troisième opus, on apprendra en effet qu’ils ont pu se réfugier dans le sous-sol d’une brasserie abandonnée qui, en plus d’être quotidiennement secouée par les raids des avions alliés, est maintenant à portée de tir de l’armée soviétique.

Fin avril 1945

Lorsque les Russes débarqueront pour de bon à Berlin, la relative tranquillité du couple Oppenheimer volera toutefois presque instantanément en éclats. Lisa ne tardera pas à être violée par un déserteur de l’Armée rouge, et le type qui se cachait avec eux depuis peu dans le sous-sol de la brasserie se fera rapidement assassiner. Deux sordides événements qui inciteront Richard à sortir de l’ombre pour que justice soit faite, et ce, peu importe les conséquences.