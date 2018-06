Eugenie Bouchard à un gain du tableau principal

La Québécoise Eugenie Bouchard a disposé de l’Australienne Priscilla Hon en deux manches de 6-3 et 6-4, dimanche, dans un match de deuxième tour des qualifications du tournoi de Birmingham, en Angleterre.

Occupant le 194e rang de la WTA, la gagnante est à une victoire d’obtenir une place au sein du tableau principal de la compétition. Pour ce faire, elle devra vaincre la Britannique Jennifer Brady, 77e joueuse mondiale, lundi.

Bouchard a réalisé deux bris en six occasions aux dépens de la détentrice du 164e échelon du circuit féminin. Hon a dominé 7-4 au chapitre des as, mais a commis six doubles fautes, comparativement à deux pour sa rivale. «Genie» a remport 66 des 121 points joués au cours de ce duel de 1 h 11 min.