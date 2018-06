Jean-François Chalifoux et le sens du «timing»

Devenu grand patron du groupe SSQ Assurance, en 2015, Jean-François Chalifoux a fait depuis longtemps la démonstration qu’il savait saisir les occasions au bon moment.

Très jeune, M. Chalifoux a compris l’importance des chiffres, mais aussi du leadership. Évoluant au sein d’une famille très impliquée dans le milieu des caisses populaires, il commence son « école de gestion » dans un restaurant Burger King, sa première expérience de travail.

Il y a appris l’organisation du travail, la gestion des opérations et le leadership. « Quand tu as 15 ans et qu’un autobus de joueurs de volleyball débarque, avec quatre employés il faut que tu te débrouilles et que quelqu’un prenne le leadership », se remémore-t-il avec amusement.

Mettre le cap sur l’Ontario

Natif de Mont-Laurier, il a vécu à Montréal et a fait ses études à Sherbrooke avant d’atterrir à Québec, à l’Université Laval, pour ses études en actuariat.

Le climat était morose à l’époque dans la région, aussi a-t-il sauté sur une opportunité de partir pour l’Ontario en 1998. « J’ai fait mes premiers pas en gestion là-bas, chez Desjardins, où j’ai gravi les échelons jusqu’à devenir cadre exécutif à 31 ans », raconte celui qui est ensuite devenu PDG chez SSQ Assurance à 44 ans.

« Je suis allé par étapes, et ça n’a jamais été un objectif en soi que de devenir chef d’entreprise », dit-il.

Il est demeuré en Ontario pendant 11 ans. Sa famille et lui, bien implantés là-bas, n’envisageaient pas vraiment de retour au Québec. Ses deux fils, âgés aujourd’hui de 15 et 17 ans, y sont nés et y ont passé une bonne partie de leur enfance. « Mes enfants riaient de mon accent quand ils étaient jeunes, et là, ce sont eux qui en ont un », raconte-t-il en rigolant.

M. Chalifoux retient aussi de son passage là-bas la richesse d’un milieu multiethnique. Il favorise d’ailleurs la diversité au sein de l’entreprise qu’il dirige, et souhaite que Québec accueille davantage d’immigrants.

« En Ontario, les minorités visibles représentaient la majorité des employés, et j’avais répertorié plus d’une quarantaine de langues parlées couramment dans mes opérations. Ça amène des possibilités incroyables, ce mélange », dit-il.

Retour au Québec

Puis, en 2009, il se voit offrir l’occasion de « faire un mouvement latéral » décrit-il. En pleine réflexion de mi-trentaine, selon son expression, il se spécialise alors en assurances de dommages. On lui offre de piloter des opérations d’assurances de personnes, dans une industrie assez segmentée.

Avec cette corde de plus à son arc, M. Chalifoux rentre donc à Québec, avec famille et enfants, dans un contexte nettement plus dynamique qu’à son départ.

« Ça s’est plutôt bien passé, car on est revenu avec la même effervescence à Québec qu’on pouvait ressentir à Toronto. Québec est devenue une ville beaucoup plus dynamique, de plein emploi. » Une ville où il fait bon vivre.

► SSQ Assurance

Sixième plus important assureur de personnes au Canada

En 1944, fondé à Québec

2000 employés

12 milliards de dollars d’actifs sous gestion

3 millions de clients

Quête d’équilibre

Jean-François Chalifoux a toujours accordé de l’importance à la poursuite d’une quête d’équilibre entre travail et vie personnelle.

Lorsque des jeunes lui demandent ce qu’il faut faire pour décrocher un poste comme le sien, M. Chalifoux leur répond qu’on ne peut pas savoir à l’avance. « Mais on doit se bâtir un coffre à outils diversifié, et ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort. »

Au sein de l’entreprise qu’il dirige, il a d’ailleurs amorcé un important virage client récemment, qui a notamment résulté en une fusion de ses activités en un seul conseil d’administration. De beaux défis en perspective, comme il les aime.

Sa conjointe, qui est chirurgienne en Gaspésie, s’assure elle aussi de le garder actif et équilibré, souligne-t-il. « Elle n’est pas dans les assurances, mais elle connaît bien la santé. »

Savoir décrocher

Bien sûr, tout est relatif à titre de PDG d’une grande entreprise. « Des gens trouveraient que je n’ai pas beaucoup d’équilibre, dit M. Chalifoux, mais la fin de semaine, je quitte et je pense à autre chose. »

Comme dirigeant, il faut savoir décrocher, déléguer, faire confiance, et faire preuve d’une certaine tolérance face à l’erreur, plaide le dirigeant. Parce que c’est justement par nos erreurs qu’on apprend. « Je suis bien entouré, je suis fier de mon équipe, on est en relation de confiance. »

Amateur de vélo et de ski alpin, il s’adonne aussi à la course à pied, et participe au demi-marathon SSQ Assurance qui a lieu en octobre. « J’essaie de me garder en forme. Ce n’est pas toujours facile, mais en même temps, c’est important. »