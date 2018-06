La BBC a créé l’humain parfait et c’est franchement terrifiant

Le corps humain comporte plusieurs failles et défauts.

C’est ce qui a poussé l’anatomiste Alice Roberts à créer une version améliorée du corps humain.

Dans le cadre d’une émission diffusée sur la chaîne BBC, Roberts s’est attaqué aux problèmes de l’homo sapiens. Elle a créé Alice 2.0, une version d’elle sans failles avec des atouts empruntés à diverss animaux.

L’humain parfait possède entre autre des yeux et oreilles plus grandes, un dos de singe, des james d'émeu, une poitrine sans seins et des petites pompes dans les cuisses pour améliorer la circulation.

Mais le coup de grâce! Une poche. Pour un bébé. Comme les marsupiaux.

Le tout donne un résultat très étrange, même terrifiant.

En espérant que vous n'aurez pas de cauchemars.