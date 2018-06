La routine santé Isabelle Racicot

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Photo courtoisie L’animatrice télé et radio est une foodie dans l’âme. Et elle ne s’en cache pas, c’est d’ailleurs pour pouvoir apprécier les plaisirs de la table qu’elle pratique la course à pied, près de trois fois par semaine, depuis maintenant six ans. « Je ne me mets pas de pression. Je ne suis pas le genre de fille qui s’inscrit à des marathons, puisqu’à partir du moment où j’ai une certaine pression, je n’ai plus de plaisir », indique la mère de deux garçons, âgés de 11 et 14 ans. « J’ai besoin de courir pour me libérer l’esprit, et pour être parfaitement honnête, je tripe bouffe, je tripe vin, donc si je veux être capable de rester en santé, il faut que je bouge ! » lance celle qui animera d’ailleurs sa toute première compétition culinaire Je suis chef, diffusée sur les ondes de V, dès septembre.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Photo Fotolia Pour la joggeuse, l’objectif n’est pas nécessairement de toujours faire un meilleur temps que la fois précédente, mais plutôt de trouver l’équilibre dans son corps et son esprit. « Mon corps a besoin de bouger, de courir. Après, je me sens mieux, mes idées sont plus claires », indique la femme de 46 ans.

Comment restes-tu motivée à l’entraînement ?

Photo Fotolia Ayant un horaire très chargé et atypique, Isabelle admet qu’il n’est pas toujours évident d’y insérer une heure de course. Mais, la plupart du temps, la super maman y parvient en faisant un peu de gymnastique. Ses garçons faisant partie d’une équipe de football, il lui arrive d’enfiler ses espadrilles le temps de leur pratique. « J’en dépose un, puis je reprends l’autre 40 minutes plus tard ! » lance-t-elle. Pour se motiver, elle choisit des baladodiffusions, qui la gardent en haleine jusqu’à la fin de son entraînement. « J’écoute des conversations, j’aime bien Oprah, et ainsi je ne vois pas le temps passer. Ç’a changé ma façon de courir. Je fais même des distances plus longues puisque j’aime la conversation que je suis en train d’écouter », affirme-t-elle.

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Pour Isabelle, cuisiner est un plaisir. « J’aime bien manger et je le fais parce que j’aime manger des fruits et légumes. Sur une semaine, je cuisine presque tous mes repas, et ce sont des repas sains et équilibrés », indique l’animatrice. Par-dessus tout, elle admet avoir un plaisir fou à se concocter de nouvelles variétés de salades repas. « C’est une partie centrale de mon alimentation. J’ajoute des protéines, je ne me tanne jamais ! »

Quelle est ton adresse préférée à Québec ?

Chaque année, Isabelle vient à Québec pour profiter du Festival d’été de Québec, un de ses festivals préférés. « J’y vais vraiment pour le plaisir, avec la famille. Je capote sur le Festival d’été et j’aime tellement Québec ! » lance celle qui ne fera pas exception à la règle cette année.

Quelle est ton activité physique préférée ?