Le calvaire des Orioles se poursuit

Les Orioles ont subi, samedi à Baltimore, une neuvième défaite de suite en s’inclinant 5-4 devant les Marlins de Miami.

La formation du Maryland tente depuis plus d’une semaine d’atteindre le plateau des 20 victoires cette saison, mais elle stagne à 19. Elle est la seule équipe du baseball majeur à ne pas avoir gagné au moins 20 parties depuis le début de la campagne.

Le prochain revers des Orioles sera leur 50e de la saison. La défaite est allée à la fiche d’Alex Cobb (2-9), qui a accordé cinq points mérités en sept manches de travail.

Il a octroyé deux longues balles au receveur J.T. Realmuto, soit un circuit de deux points en troisième et une claque en solo en sixième. Realmuto avait produit le premier point des siens en première à l’aide d’un simple.

L’ancien des Orioles Wei-Yin Chen (2-3) a permis trois points, dont un sur le circuit en solo de Jonathan Schoop, qu’il a alloué au cours de la sixième manche. En six manches sur le monticule, il a éparpillé huit coups sûrs et un but sur balles.

Drew Steckenrider a enregistré son premier sauvetage de la saison.