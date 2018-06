Le Téléthon Opération Enfant Soleil frappe à nouveau les 20 M$

Des milliers de dons et des centaines de collectes et d’initiatives se sont conjugués en un seul et unique chèque de 20 057 478$, hier soir, à l’issue du 31e Téléthon Opération Enfant Soleil.

« Aux donateurs, je leur dis merci, a gratifié la PDG d’Opération Enfant Soleil, Anne Hudon. Cette somme-là, c’est en fait plein de Québécois qui ont fait un don à la hauteur de leurs moyens. »

De nombreuses entreprises ont défilé pour dévoiler le fruit de plusieurs mois de collectes, des activités qui se sont déployées sous d’innombrables formes. Walmart (3,1 M$), Costco (1,685 M$) et RE/MAX (1,15 M$) se sont démarqués du lot avec les trois dons les plus généreux. Au final, ce sont quelque 900 partenaires du Téléthon qui ont contribué à ce que le montant final flirte avec les 20,1 M$ recueillis l’année dernière.

« C’est une cause qui nous tient à cœur, donc ça allait de soi d’y contribuer. On est déjà à travailler la prochaine édition », a pointé Caroline Lacroix, vice-présidente communications et marketing chez Cominar. L’entreprise basée à Québec a remis un chèque de 160 000$, résultat d’une collecte qui s’est étalée durant tout le mois de décembre dans ses 18 centres commerciaux à travers la province.

Et ce, sans oublier les dons de milliers de téléspectateurs, d’écoles et de collectivités, entre autres, qui se sont ajoutées tout au long des 15 heures consécutives de télévision, où se sont succédé entrevues, témoignages et performances artistiques.

Rêve à six chiffres

Les Enfants Soleil des différentes régions et d’anciens porte-étendard de l’Opération ont également mis l’épaule à la roue. C’est le cas de Jérémy Plourde, l’Enfant Soleil de la Capitale-Nationale en 2017. L’adolescent de 16 ans a récolté à lui seul une cagnotte de 113 500$, explosant les 65 000$ qu’il avait amassés l’an dernier.

« Mon rêve depuis le début, c’était les six chiffres et, du coup, remettre le plus gros don individuel », s’est réjoui celui qui est atteint d'une maladie neuromusculaire et d'un déficit immunitaire.

« Une des choses qu’on ne voulait pas, c’est que Jérémy se serve de sa maladie comme excuse. Mais là, il se sert de la maladie pour construire des châteaux », a illustré, émue, sa mère Marie-Claude Lévesque.

Un « incontournable »

Si le Téléthon permet d’amasser des millions de dollars pour la cause, année après année, il représente aussi une occasion pour tous de se réunir et de vivre des moments uniques.

La chanteuse Marie-Élaine Thibert l’inscrit d’ailleurs comme un « incontournable » à son agenda, elle qui y performait, hier, pour une seizième année consécutive. « Je vais revenir autant qu’ils me le demandent! », lance-t-elle, peinant à faire le tri parmi les moments qui l’ont marqué depuis toutes ces années.

« C’est un bonheur de contribuer et de savoir qu’on peut faire la différence, poursuit-elle. C’est petit à petit qu’on amasse cette grosse somme qu’on dévoile à la fin de la soirée. »