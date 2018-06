Marois espère une campagne propre

L’ex-première ministre Pauline Marois espère que la campagne électorale qui précédera le scrutin du 1er octobre prochain soit propre et laisse davantage de place aux enjeux de fond qu’aux attaques personnelles.

« Si la campagne est toujours une campagne où on attaque l’autre, sans présenter son point de vue, je pense qu’on passe à côté des véritables enjeux », a lancé Mme Marois en entrevue au Journal, quelques minutes avant de se voir remettre un doctorat honorifique à l’Université Laval.

L’ex-politicienne espère que « les propos [qui] ne sont [parfois] pas à la hauteur » s’effacent d’ici le déclenchement formel de la campagne électorale et que le ton change comparativement aux dernières élections qui ont été « difficiles ».

« On aimerait entendre du positif »

« J’ose espérer que ce ne sera pas [une campagne négative], confie-t-elle. Pourquoi la population, actuellement, est assez cynique ? C’est parce qu’il y a ça. On aimerait entendre du positif. J’espère que les partis politiques vont pouvoir présenter et déployer leur programme, l’expliquer et répondre à des questions de fond. »

Celle qui a été chef du Parti québécois de 2007 à 2014 a notamment qualifié le discours de départ d’Alexandre Cloutier de « très beau témoignage ». Le député de Lac-Saint-Jean s’était alors montré très critique envers la « joute politique partisane ».

Par ailleurs, Mme Marois s’est gardée de commenter la situation actuelle au PQ, qui stagne dans les sondages depuis plusieurs mois. Elle s’est toutefois montrée optimiste quant au nombre grandissant de candidatures féminines, tous partis confondus.

« L’égalité homme-femme n’est toujours pas atteinte », a-t-elle d’ailleurs tenu à rappeler devant un parterre de quelques centaines de nouveaux diplômés universitaires.