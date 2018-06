Médecins de famille: problème d’«attitude», dit le ministre

Médecins de famille : Et si le Québec s’inspirait de l’Ontario ? Malgré les réformes Barrette, les piètres résultats du Québec concernant l’accessibilité à un médecin de famille font souvent la manchette. Mais qu’en est-il ailleurs ? Le Journal s’est rendu en Ontario pour comparer les deux systèmes et force est d’admettre que se trouver un médecin chez nos voisins est un jeu d’enfant.

« La situation en Ontario est la preuve que ça se peut si on le veut vraiment dans un système public. Ce qu’on préconise au Parti québécois, c’est plus de professionnels comme des infirmières praticiennes et une révision du mode de rémunération. »

« Si ça ne va pas assez vite, il va y avoir d’autres choses à faire, mais vous me posez des questions de campagne électorale et je ne peux pas aller plus loin aujourd’hui. »

« La FMOQ dit qu’on demande aux médecins l’équivalent d’une journée de plus en milieu hospitalier qu’en Ontario, mais il y a aussi 15 % de médecins de plus au Québec qu’en Ontario. [...] On devrait avoir assez de médecins pour faire comme l’Ontario, c’est de l’algèbre de troisième année, ça, ce n’est pas compliqué », soupire Gaétan Barrette.

Plus sollicités dans le système hospitalier, les médecins indiquent faire 20 % plus de tâches hors cliniques que les médecins ontariens, une excuse que balaie du revers de la main le ministre.

Quant à la non-atteinte de l’objectif de donner un médecin de famille à 85 % des Québécois, le ministre affirme que ce fameux chiffre vient initialement de la fédération des omnipraticiens, et non de son ministère.

Gaétan Barrette admet sans détour que l’accessibilité aux médecins de famille est plus facile en Ontario. Pour expliquer pourquoi le Québec n’est pas au même niveau que son voisin, le ministre de la Santé jette le blâme sur les médecins et « leur attitude ».

« Quand on parle aux médecins [..], ils sont pas mal plus ouverts à des changements que le ministre ne le laisse croire. Ils veulent soigner leurs patients et en prendre soin, mais on ne leur a pas donné la chance de pouvoir atteindre leurs objectifs dans les dernières années. »

— François Paradis, porte-parole de la Coalition avenir Québec en matière de santé