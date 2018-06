Kevin Lacroix peut enfin faire taire tous ceux qui ont toujours prétendu qu’il n’était qu’un spécialiste des circuits routiers, une configuration où il avait signé ses huit premières victoires dans la série canadienne de NASCAR.

Il a profité de la deuxième manche de la saison 2018 disputée samedi soir à la piste de Jukasa, en Ontario, pour remettre les pendules à l’heure.

Le pilote de Saint-Eustache s’est emparé de la tête après la première relance, au 79e tour des 206 tours, pour ne plus jamais la quitter.

Malgré deux drapeaux jaunes tardifs, qui ont signifié six tours de prolongation, il a pu contenir les menaces de la recrue Cole Powell, à seulement sa deuxième course en Série NASCAR Pinty’s, et du vétéran Alexandre Tagliani pour enfin signer son tout premier succès sur tracé ovale.

« Quel soulagement, s’est-il exclamé en entrevue au Journal. Nous sommes venus très près de gagner dans le passé, mais cette fois, on a tenu le coup jusqu’à la fin. »

Longs relais

La journée avait pourtant mal commencé pour le pilote de 29 ans, qui, lors des essais libres, s’était contenté du septième rang sur les 18 engagés, avant de réaliser le quatrième chrono le plus rapide en qualifications.

« Notre voiture était performante dans les longs relais, a-t-il poursuivi. Quoique vers la fin, Powell était encore plus vite que moi. J’avoue avoir été un peu chanceux d’avoir pu terminer devant lui. »

La prochaine épreuve (et première en sol québécois) aura lieu le samedi 30 juin à l’Autodrome Chaudière, un circuit qui ne lui a pas souri au cours des dernières années.

« Je vais m’y présenter beaucoup plus confiant, affirme Lacroix. C’est un endroit qui m’a causé beaucoup de soucis, mais là, je pense qu’on a trouvé la recette gagnante. »

Tagliani, lui, s’est dit très satisfait d’accéder au podium, malgré des ennuis mécaniques en fin de parcours.

« Je pense que nous aurions pu nous battre pour la victoire, relate-t-il, mais mon moteur a connu des ratés qui m’ont empêché d’inquiéter le meneur. Peu importe, cette troisième place est très encourageante pour la suite des choses. »

Dommage pour Ranger

Classé cinquième, Andrew Ranger aurait pu, lui aussi, prétendre à la victoire, mais une crevaison lente, alors qu’il faisait la vie dure à Lacroix a ruiné son parcours.

Le pilote de Granby, à la recherche d’une première victoire depuis 2016, s’était élancé de la position de tête.

Tout juste devant lui, Marc-Antoine Camirand (4e) a livré une autre brillante performance, lui qui n’avait pas couru sur une piste ovale depuis trois ans.

« J’ai voulu jouer de prudence vers la fin, a expliqué le pilote de Saint-Léonard-d’Aston. Je n’avais peut-être pas la voiture pour gagner, mais sûrement pour malmener ceux qui ont terminé immédiatement derrière Kevin [Lacroix]. Je n’ai toutefois pas voulu prendre de risque.

Photo courtoisie, NASCAR

« Il faut accepter de terminer les courses pour obtenir des points précieux au championnat. »

Les Québécois aux avant-postes

Avec sa victoire, Lacroix occupe le premier rang au classement cumulatif avec une récolte de 89 points, cinq de mieux que Louis-Philippe Dumoulin, vainqueur de la première course de la saison à Mosport le mois dernier.

Camirand (82), Powell (81), D.J. Kennington (78), Ranger (73) et Tagliani (72) suivent dans l’ordre au tableau.

Le Trifluvien, encore très rapide, a rallié l’arrivée à la septième position samedi, après avoir été victime, lui aussi, d’une crevaison et surtout d’une pénalité (pour départ anticipé) qui l’ont privé d’un meilleur résultat.

« Un podium était possible, a relaté Dumoulin. La course est ainsi faite, mais la saison est longue et on aura l’occasion de se racheter. »

Dumoulin a d’ailleurs annoncé qu’il pouvait à nouveau compter sur les conseils judicieux de Mario Gosselin, ce chef d’équipe qui était à ses côtés quand il a remporté le titre en 2014.

« C’est une sommité, dit-il, et même s’il n’est pas présent aux courses cette année, sa contribution fait de nous une meilleure équipe. Nous avons travaillé avec acharnement au cours de l’hiver et nos efforts vont porter leurs fruits, j’en suis convaincu. »

Notons que les deux autres Québécois inscrits à la compétition, Donald Theetge, qui avait inscrit le deuxième meilleur temps en qualifications, et Jean-François Dumoulin, ont été contraints à l’abandon à Jukasa samedi soir.