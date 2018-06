Pensez-vous que je sois jalouse de ma belle-sœur?

J’ai 65 ans. Issue d’une famille de 18 enfants avec un père alcoolique, violent et incestueux qui me faisait peur, lorsque je suis devant une personne à qui j’ai quelque chose à dire, soit je bloque, soit je me mets à trembler, soit mes paroles sortent dans l’agressivité. Je vous lis depuis longtemps et vous m’avez souvent aidée par vos réponses à d’autres personnes.

J’aimerais savoir ce que vous pensez de la lettre que j’ai écrite à l’attention de ma belle-sœur et que je n’ose lui remettre, vu que mon mari craint la chicane, même si cette dernière n’est pas de tempérament colérique. Je la soupçonne juste d’être sournoise. Voici la lettre en question :

« Il y a longtemps que je désire te signaler que ta façon de m’humilier en privé ou devant les autres me dérange. Dès ton arrivée au Canada en 1986, je me suis rendu compte que mon mari aimait te charmer, comme il le fait avec toutes les femmes. Il se collait sur toi et tu ne te défendais pas, même si tu voyais que ça me déplaisait. Tu préférais dire, en accord avec mon mari, que j’étais jalouse, quand moi, je trouvais que votre attitude dénotait un manque de respect envers moi.

Tu as développé une façon de m’ignorer quand tu présentes mon mari à tes invités, sans même mentionner ma présence. Te souviens-tu de ce Noël, quand tu t’es assise directement sur ses genoux devant tout le monde, sans que ni lui ni ton mari n’en fassent de cas ? Était-ce pour me provoquer ou m’humilier ? Ou cette autre fois en présence de mon amie Linda que tu félicitais pour sa perte de poids en me regardant pour ajouter “Tu devrais faire pareil” ? Des mercis adressés à mon mari pour le superbe châle que nous t’avions offert, alors que tu savais que c’était moi qui avais magasiné pour le dénicher ? Sans parler de ta manie de toujours t’organiser pour être assise collée sur lui sur le divan ?

Tu es si méchante, que plus rien désormais ne trouvera grâce à mes yeux. Même pas les photos que tu fais de mon mari et de notre fille et que tu ne m’envoies jamais, même après me l’avoir promis. Tu reçois cette lettre parce que le vase a débordé aux funérailles de Jean-Marie quand tu es venue t’écraser dans mon dos au point de me faire si mal qu’il a fallu que je te donne un violent coup d’épaule qui a semblé t’insulter, pour que tu dégages. Sache que je n’en peux plus de toi ! »

Mimi

Vous savez que ce genre de missive va créer un tsunami qui risque de vous éloigner définitivement de cette personne, mais aussi de la famille entière. Car voyez-vous, pour faire bonne mesure, il faudrait en écrire une à votre mari ainsi qu’à votre beau-frère, lesquels partagent à égalité la responsabilité de cette humiliation que vous ressentez. Êtes-vous jalouse ? Je ne le sais pas. Car ce que ces trois personnes (je dis bien les trois) semblent vous faire subir est loin d’être sympathique. Mais c’est au premier chef avec votre mari que vous devriez nettoyer ce contentieux, pour ensuite pouvoir le faire avec votre belle-sœur et son mari. Sans minimiser les affronts qui vous ont été faits, n’oubliez jamais que lorsqu’on laisse sa marmite interne bouillir aussi longtemps avant de fermer le feu, les choses prennent l’allure d’une catastrophe quand elles n’étaient parfois qu’un feu de paille.