Premier long métrage pour Monia Chokri

L’actrice Monia Chokri a complété la semaine dernière le tournage du film La femme de mon frère, son premier long métrage à titre de réalisatrice qui réunira à l’écran plusieurs vedettes dont Anne-Élisabeth Bossé, Patrick Hivon, Magalie Lépine-Blondeau, Évelyne Brochu et Anne Dorval.

On la connaît surtout pour ses talents d’actrice, grâce à ses rôles dans la série télé Nouvelle adresse et dans des films comme Laurence Anyways et Les affamés. Mais Monia Chokri a une autre passion : la réalisation.

Photos Courtoisie, Yannick Grandmont En 2013, elle avait surpris beaucoup de gens avec son court métrage Quelqu’un d’extraordinaire qui avait fait fureur dans les festivals internationaux. Cinq ans plus tard, l’actrice et cinéaste de 34 ans s’est attaquée à un plus gros défi en tournant son premier long métrage, une comédie dramatique intitulée La femme de mon frère.

« C’était exigeant ! lance en riant Monia Chokri quand on lui demande de décrire cette première expérience à la barre d’un long métrage. J’ai l’impression de m’être dérobé une année de vie. Mais en même temps, je suis immensément fière de ce que j’ai accompli. Artistiquement, c’était probablement le plus grand défi de ma carrière et je suis très heureuse de l’avoir fait. »

Une histoire très personnelle

Photos Courtoisie, Yannick Grandmont Le scénario de La femme de mon frère est centré autour du personnage de Sophia (Anne-Élisabeth Bossé), une brillante doctorante qui a toujours entretenu une relation fusionnelle avec son frère Karim (Patrick Hivon). L’arrivée d’une nouvelle amoureuse (Évelyne Brochu) dans la vie de Karim viendra changer cette dynamique.

Anne-Élisabeth Bossé (Les Simone) dit avoir reconnu sa bonne amie Monia Chokri en lisant le scénario de La femme de mon frère. « Le personnage que je joue est un peu son alter ego », observe l’actrice.

Chokri ne s’en cache pas : elle a intégré beaucoup d’éléments personnels dans ce film : « Ce n’est pas mon histoire et ce n’est pas de l’autofiction, mais comme le film met en scène un personnage féminin, je suis allée puiser dans des sentiments qui sont proches de moi, admet-elle. Quand on écrit un scénario, il y a souvent une part de nous dans les personnages. C’est vrai pour le personnage de Sophia, mais c’est aussi vrai pour d’autres personnages du film. »