Premières vacances pour Arianne

La famille Gagnon-Moreau filait le parfait bonheur en attendant la venue au monde de deux petites filles, mais la paralysie cérébrale d’une des deux jumelles est venue chambouler leur vie. Huit ans plus tard, à coups d’espoir et de volonté, les projets reprennent enfin pour la petite famille de la Côte-Nord.

Mélanie Gagnon et Stéphane Moreau ne se doutaient en rien de ce que la vie leur réservait à travers leur bonheur d’agrandir leur famille. « On n’est jamais préparé pour ça », soupire le père de famille, émotif en ressassant les difficiles souvenirs.

La terrible nouvelle est tombée trois semaines après la naissance prématurée d’Arianne et de Maxime, à 32 semaines de grossesse. « Le médecin voulait nous parler d’Arianne seul dans le bureau. Quand il dit le nom scientifique, tu ne comprends pas, mais quand il a dit les mots, quand il a dit paralysie cérébrale, là, ç’a fait mal », raconte la maman de la jeune fille, Mélanie Gagnon.

Une vie chamboulée

C’est à ce moment que la vie que les parents de la Côte-Nord s’imaginaient a « pris le bord ». « Dans la première année, on a fait trois séjours de deux mois à Québec et on a failli la perdre plusieurs fois. Pendant ce temps, nos deux autres enfants étaient chez des membres de la famille. Ce n’est pas facile pour un cœur de mère de ne presque pas reconnaître son autre petite fille de six mois parce que ça fait six semaines que tu ne l’as pas vue », se rappellent les parents.

Chaque année, ou presque, la petite devait être transférée d’urgence par avion à Québec afin de subir des traitements. « Et chaque fois, on se demandait si on allait la ramener à la maison. » Photo Didier Debusschère Au fil des ans, la famille de Baie-Comeau a donc fait une croix sur bien des projets, préférant vivre au jour le jour pour Arianne. « On le dit souvent, quand Arianne va, tout va. Mais on a tellement cru la perdre souvent qu’on ne croyait jamais retrouver cette vie-là », explique M. Moreau.

Premières vacances Même s’il n’y croyait plus pendant un moment, l’état d’Arianne s’est quelque peu stabilisé et le développement d’une certaine routine a permis aux parents de sortir la tête de l’eau. Des premières vacances en famille, avec Arianne, sa jumelle Maxime et leur frère aîné Anthony sont même au programme pour cet été.

« Après ces années-là, on reprend nos ambitions, ça fait du bien. On a repris un projet de chalet, des choses comme ça », souligne Stéphane Moreau, précisant que la famille doit mettre le cap sur le Zoo de Granby au cours de l’été. « On a deux semaines de vacances, mais on va voir après trois ou quatre jours comment ça se passe », s’exclame-t-il en riant, fébrile à l’approche de ce premier voyage familial.