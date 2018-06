Rugby en fauteuil roulant : les Canadiens terminent quatrièmes

L’équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant a peut-être concédé la médaille de bronze à l’Australie, mais ce n’est pas sans se battre, dimanche, à la Coupe Canada de Richmond, en Colombie-Britannique.

Dans le match déterminant les troisième et quatrième places, les Australiens l’ont emporté 63-56 sur les Canadiens. «Nous avons connu un départ désastreux. Nous avons creusé notre tombe assez rapidement en tirant de l’arrière 5-2 après seulement une minute et demie», a admis l’entraîneur-chef de l’équipe nationale, Patrick Côté.

La concentration est l’un des aspects que le Canada devra travailler en vue des prochains mois d’ici le Championnat du monde qui aura lieu en août à Sydney, en Australie. «Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre concentration. Nous ne l’avons pas eu au début, et malgré quelques creux, nous avons connu ensuite un très bon match.»

«C’était le dernier match de la fin de semaine, tout le monde se sentait fatigué, mais il fallait continuer. J’ai très bien poussé et je me suis surpris moi-même», a pour sa part expliqué Fabien Lavoie, l’un des trois joueurs québécois de la formation avec Anthony Létourneau et Patrice Simard.

Si l’athlète de 37 ans voit l’arrivée des nouvelles recrues dont Létourneau, d’un bon œil au sein de l’équipe, il se réjouit de pouvoir encore être compétitif sur le terrain. «La dynamique est différente. Nous n’avons jamais eu autant de nouveaux joueurs au sein de l’équipe. C’est motivant, mais c’est aussi un défi.»

Malgré la défaite contre les champions paralympiques en titre dimanche, les Canadiens ont démontré de belles choses dans la rencontre et sont déjà à des lieux du rugby qu’ils ont joué en début de tournoi.

«Nous montons notre intensité de match en match, il n’en manque plus beaucoup pour rivaliser avec les meilleures équipes au monde, a affirmé Côté. C’est super positif. Nous n’avions pas n’importe qui en face de nous aujourd’hui et nous les avons forcés à être dans le match tout le long.»

Le Championnat du monde aura lieu du 5 au 10 août en Australie. La formation qui y sera couronnée sera la première à obtenir son laissez-passer pour les Jeux paralympiques de Tokyo.