Une attaque violente d’un ado est filmée

TROIS-RIVIÈRES | Un adolescent qui s’est fait tabasser sauvagement au port de Trois-Rivières et que l’on voit sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux espère que justice sera faite.

Jérémy Courchesne Arsenault, 16 ans, a dit qu’il allait rejoindre des amis au port de Trois-Rivières vendredi sur l’heure du souper quand un homme s’est adressé à lui.

« Il m’a demandé si ça me tentait qu’on se batte, juste pour le fun. Je lui ai dit qu’on ne se connaissait pas et qu’on n’avait pas à se battre. Il y a une dizaine de personnes qui ont commencé à m’insulter, à me traiter de tapette », raconte-t-il.

Capture d'écran

Quand il s’est levé pour partir, un homme l’a pris par les bras pour ne pas qu’il se pousse, tandis que le premier a commencé à le frapper violemment à la tête.

« J’étais déjà K.-O. au premier coup. J’avais déjà perdu la carte. Je restais debout juste parce qu’il continuait de me frapper du côté que je tombais », poursuit-il.

L’adolescent a fini par tomber la tête sur une rampe en métal. Il a subi une commotion cérébrale et a perdu connaissance.

Sévèrement amoché

Jérémy Courchesne Arsenault a expliqué avoir fini par se relever et chercher des secours. Désorienté, il lui aura fallu de longues minutes avant de trouver un bon Samaritain, selon sa version des faits.

Photo courtoisie

Il a été opéré dès le lendemain matin. Il avait le nez cassé à quatre endroits et s’est fait poser une plaque de métal et des vis sous les yeux, car son globe oculaire droit avait renfoncé dans son crâne et que son gauche était fracturé.

Dimanche soir, il voyait flou, se déplaçait en fauteuil roulant et était toujours hospitalisé.

Réseaux sociaux

Personne ne sait qui a filmé l’agression. La vidéo s’est transmise par message texte jusqu’à ce que quelqu’un l’envoie à la sœur de la victime, Aryanne Courchesne Arsenault, qui a choisi de la mettre en ligne, pour identifier l’agresseur.

« Au départ, on se demandait “qui a osé filmer ça ?” Mais maintenant, on se dit qu’aujourd’hui, on a une preuve », dit-elle.

Jérémy Courchesne Arsenault ignorait si la police avait finalement mis la main au collet des agresseurs dimanche soir.