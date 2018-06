BOUCHARD, Thérèse



Le 13 juin dernier, à la Résidence du Précieux-Sang à Lévis, est décédée dame Thérèse Bouchard, à l'âge de 89 ans. Elle était la fille de feu André Bouchard et de feu Cécile Bernier.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à l'église à partir de 10 h. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Christine (feu Bruno Brochu) et Marie (feu Louis Côté); ses frères André (Normande Dumoulin), Jacques (Louise Samson) et feu Jean; sa belle-sœur Jacqueline Boudreault (feu Adrien); son beau-frère Marc Gauvin (feu Cécile) et sa conjointe Ginette Marcoux. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces qu'elle aimait beaucoup et qui l'aimaient beaucoup. La famille tient à remercier le personnel de la résidence du Précieux-Sang pour toute l'attention et les bons soins apportés. Compensez l'envoi de fleurs par une offrande de messe ou un don à la Société Alzheimer.