Alerte à l’auberge de jeunesse de rêve aux Îles-de-la-Madeleine

On préfère vous le dire tout de suite: après avoir découvert l’existence du Paradis Bleu, il est possible que vous vouliez partir en vacances aux Îles-de-la-Madeleine sur-le-champ.

Le Paradis bleu est une nouvelle auberge de jeunesse aux airs de tableau Pinterest qui s’adresse aux voyageurs à petit budget.

Elle a ouvert ses portes en juillet 2017 au cœur de l’archipel madelinot, sur l’île de Cap-aux-Meules, à quelques pas de la plage.

On y trouve foyer, hamacs, terrasses et BBQ à l’extérieur ainsi que salon avec vue sur la mer, cuisine tout équipée et salle jeux à l’intérieur.

Le wi-fi est gratuit, le thé et le café aussi, et les voyageurs ont droit à des crêpes pour le petit-déjeuner.

Cerise sur le sundae: la nouvelle adresse propose des prix abordables!

On peut y dormir pour 39 $ par nuit si on choisit les dortoirs, qui sont dotés chacun de 6 lits de bois avec rideaux et prise électrique personnelle.

Ce genre de prix n'est pas toujours facile à dénicher aux Îles-de-la-Madeleine.

Entourée par la mer, l’auberge Paradis Bleu a été imaginée et créée par Lisa Aucoin et Mitchell Wood, deux Madelinots dans la vingtaine qui passent leur hiver à travailler en Alberta et qui reviennent désormais au bercail durant l’été pour accueillir les visiteurs.

Pour créer ce lieu, qu’ils décrivent comme «à la fois rustique et moderne», les deux entrepreneurs se sont inspirés de ce qu'ils ont vu de mieux pendant leurs nombreux voyages.

«Au cours des dernières années, nous avons parcouru près de 30 pays différents et logé dans plus d’une centaine d’auberges de jeunesse», expliquent-ils sur le site internet de l'auberge.

«Cette création est pour nous, en plus d'un rêve, une occasion en or d'encourager les jeunes voyageurs à venir visiter nos Îles.»

Outre les dortoirs, le Paradis Bleu offre des chambres privées pour 1 ou 2 personnes dont les prix varient entre 75 $ à 99 $ par nuit et des chalets pouvant accueillir de 1 à 4 personnes pour 99 $ par nuit.

Envie d'aller voir tout ça par vous-mêmes?

Consultez cet article pour en savoir plus et visitez le site de l’auberge pour tous les détails.

Vous allez aux Îles cet été?

