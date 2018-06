Barry Trotz quitte les Capitals

L’entraîneur-chef des Capitals de Washington, Barry Trotz, a remis sa démission, a annoncé l’organisation dans un communiqué laconique, lundi après-midi.

L’homme de 55 ans aurait tenté de négocier une entente plus longue et plus lucrative, mais les négociations entre les parties impliquées auraient échoué, d’après le réseau Sportsnet. Conséquemment, l’ex-pilote des Predators de Nashville serait libre de s’entendre avec toute équipe souhaitant l’embaucher.

«Nous sommes évidemment déçus de la décision de Barry, mais nous aimerions le remercier pour ses efforts des quatre dernières années et sa contribution pour avoir amené la coupe Stanley à Washington, a indiqué l’équipe de la capitale américaine. Barry est un homme de caractère et d’intégrité, et nous sommes reconnaissants de son leadership ainsi que de ses actions accomplies au sein de notre concession.»

Trotz a présenté une fiche de 205-89-34 en saison régulière avec les Capitals. À vie dans la Ligue nationale, son dossier est de 557-479-60-100.