Brian Wilson au Théâtre Saint-Denis

Brian Wilson, leader des mythiques Beach Boys, sera de passage non pas à une, mais à deux reprises à Montréal d’ici la fin de 2018.

En plus de se produire avec les Beach Boys sur la grande scène extérieure du Festival Juste pour rire le 23 juillet, le chanteur californien – qui célébrera cette semaine, le 20 juin, ses 76 ans – sera de passage au Théâtre Saint-Denis, le 22 novembre, pour présenter le concert «Greatest Hits Live!» avec, en plus de ses autres musiciens, deux vieux complices, Al Jardine et Blondie Chaplin.

Habitué du Québec, Brian Wilson avait souligné ses 70 ans avec ses comparses des Beach Boys, au Centre Bell, en 2012. La légendaire formation avait aussi gratifié de sa présence le défunt Mondial Choral de Laval, un an plus tôt.

En solo, Wilson s’était commis au Festival international de Jazz de Montréal en 2016, où il avait fêté le cinquantième anniversaire de l’album «Pet Sounds», des Beach Boys. Al Jardine et Blondie Chaplin l’accompagnaient aussi pour l’occasion.

Les billets pour «Greatest Hits Live!» au Théâtre St-Denis seront en vente ce vendredi 22 juin, sur www.evenko.ca.