De la propreté dans la pilosité

J’ai bien aimé le message lancé par Gaétan Grenier qui reprochait aux hommes de se laisser pousser une barbe de plusieurs jours sous prétexte d’avoir l’air plus virils. Je pense comme lui en ce qui concerne la pilosité affichée au grand jour, et je dirais pareil pour ce qui est des nombreux tatouages qui ornent les bras, les jambes et le torse de ces mêmes hommes. S’ils savaient de quoi ils auront l’air dans 30 ans avec leur peau qui plissera, peut-être se garderaient-ils une petite gêne.

Et vous Louise, vous m’avez fait sursauter quand vous avez répondu à ce monsieur « Pour l’homme comme pour la femme, quand on avance en âge, il faut se soigner plus, car on n’a plus la jeunesse pour se réchapper. » C’est comme leur dire « Ben coudon les jeunes, ce n’est donc pas si grave d’avoir l’air négligé, plus tard vous y verrez! »

Lorraine

Désolée, mais je pense ce que j’ai dit. La jeunesse peut se permettre des choses qui deviennent des désagréments quand on en a perdu la fraîcheur.