Des parents dénoncent une «crise majeure» dans une école

Des parents d’élèves de l’école de l’Arc-en-ciel, située dans le secteur de Lac-Saint-Charles, dénoncent le bordel qui règne entre les murs de l’établissement, à un point tel qu’une plainte a été faite au ministère de l’Éducation.

Les parents impliqués dans les démarches affirment avoir « totalement perdu confiance en la capacité et l’objectivité » de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries à résoudre la crise. Une plainte a donc été envoyée au ministère au début du mois de juin.

« On voit de grosses lacunes au niveau de la gestion. On a eu de super bons profs, des perles, mais actuellement, les enseignants sont épuisés, ils sont à bout. Il y a une crise majeure », soutiennent Étienne Tremblay et Annie Lévesque, qui ont deux enfants qu’ils considèrent comme pénalisés par la situation à l’Arc-en-ciel.

Parmi les situations qu’ils dénoncent, plusieurs cas de violence mal gérés, dont une situation qui a dégénéré en plainte pour voies de fait à la police, des colères de la direction devant les élèves et l’absence d’évaluations intellectuelles chez des élèves qui en auraient besoin.

Nombreuses problématiques

Joanie Dostie, mère d’un garçon actuellement en deuxième année, déplore que la direction ne soit pas plus ferme, notamment dans les cas de violence. « On le voit dans la cour d’école. Ils laissent aller. Je dois enseigner à mon fils comment se défendre parce qu’il n’est pas aidé par son école », s’indigne la mère de famille.

Elle se désole aussi que son fils ait perdu « plusieurs heures d’enseignement » en raison d’un élève en crise à répétition. « Mon fils revenait souvent en me disant que quand il “pète une coche”, la directrice arrive en criant, ils font sortir tout le monde et ils les envoient jouer au ballon une heure en attendant qu’il se calme », raconte-t-elle. « On m’a dit que c’est ça le public et que si je n’étais pas contente, je n’avais qu’à aller au privé », se rappelle Mme Dostie.

En réponse à ces critiques, la commission scolaire indique que des mesures correctrices ont été mises en place. Une enquête de climat a notamment été effectuée avec le personnel de l’école, et des ressources en accompagnement ont été ajoutées.

Changement de direction ?

Les parents souhaitent malgré tout voir des changements à la tête de l’établissement. « On souhaiterait une enquête externe parce que nous n’avons plus confiance en la directrice », dit Étienne Tremblay.

La secrétaire générale de la commission scolaire des Premières-Seigneuries demeure toutefois évasive à ce sujet. Précisant qu’un « processus d’affectation » est en cours, et que des changements de personnel à l’Arc-en-ciel sont évalués.

« Ce sont des annonces qui seront faites dans les milieux scolaires d’abord parce que le personnel doit être informé. Les directions qui changent de place sont en train d’aviser leurs équipes », se contente de dire pour l’instant Martine Chouinard.