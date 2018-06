Elisabetta Fantone jouera dans une série de Netflix

Artiste peintre, comédienne et conseillère dans XOXO, la nouvelle téléréalité de TVA qui sera diffusée à l’automne, la Québécoise Elisabetta Fantone a obtenu un des rôles principaux dans Paper Empire, une série de Netflix.

Après avoir joué dans quelques séries et un film de Tim Burton (Big Eyes) où elle donnait la réplique à Amy Adams, Elisabetta Fantone incarnera un des rôles principaux de la série Paper Empire, qui devrait être diffusée cet automne sur Netflix. Elle jouera Gabriella Russo, une agente du FBI.

On connaît très peu de détails sur la nouvelle série, si ce n’est que sa distribution comprend la Suédoise Helena Mattsson (American Horror Story), et Robert Davi, connu pour avoir joué les durs à cuire dans des films cultes des années 1980, comme Permis de tuer (James Bond).

Tournée aux États-Unis, Paper Empire repose sur une histoire d’escroquerie financière.

«Je ne peux pas trop en dire pour l’instant, explique Elisabetta Fantone, rencontrée à Québec vendredi lors des auditions de XOXO. Mais c’est un des rôles les plus intéressants de la série», a-t-elle ajouté.

Au Québec, on a vu Elisabetta Fantone au petit écran dans Ces gars-là et Patrice Lemieux 24/7. Bien qu’elle développe sa carrière aux États-Unis, elle ne cache pas son envie de jouer davantage au Québec.

«J’aimerais ça faire un bon film québécois, avec une belle histoire, quelque chose de profond, confie-t-elle. J’aime toujours quand il y a un côté artistique, et pas nécessairement les films à gros budget.»

XOXO

Elisabetta Fantone est donc heureuse de la visibilité que lui apportera la téléréalité XOXO, une émission axée sur le luxe et le glamour dans laquelle elle sera conseillère aux côtés d’Olivier Primeau et du styliste montréalais Cary Tauben.

«J’ai toujours voulu être de retour au Québec. Le concept de XOXO est original. J’aime beaucoup cette façon de participer à une téléréalité, d’être de l’autre côté», a commenté celle qu’on a connue à Loft Story.

Elisabetta Fantone habite aujourd’hui à Miami et jongle entre sa carrière de peintre et celle d’actrice. La femme de 35 ans, qui peint des portraits de personnalités connues, a confié travailler sur plusieurs projets et vernissages. Ses toiles se sont retrouvées chez les Kardashian, Céline Dion et Muhammad Ali ainsi que dans des collections privées partout dans le monde.