Excellente année pour le Centre des congrès de Québec

Le Centre des congrès de Québec (CCQ) dresse un bilan positif de ses activités, avec l’accueil de 170 événements en 2017-2018, soit 13 de plus que l’année précédente.



Au cours de la dernière année financière, le CCQ a accueilli 205 000 congressistes. Sur les 170 événements présentés dans la capitale nationale, on dénombre 56 congrès dont 18 internationaux.



Ces activités ont généré des retombées économiques majeures de 101 M$ pour Québec et la province, ce qui représente une hausse de 10% par rapport à l’année précédente.



Pour le PDG du Centre des congrès de Québec, Pierre-Michel Bouchard, l’année 2017-2018 a été «excellente».



«Le travail continue. L’avenir s’annonce d’ailleurs des plus prometteurs puisque 521 événements sont déjà confirmés au calendrier et se tiendront d’ici 2022», a-t-il dit.



M. Bouchard félicite le personnel du CCQ pour ces résultats positifs. Le taux de satisfaction global de la clientèle s’élève à plus de 97%, souligne-t-il.



Selon l’International Congress and Convention Association, Québec se situe au 4e rang au Canada pour l’accueil d’événements internationaux, tout juste derrière Montréal, Toronto et Vancouver.