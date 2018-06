Faire la classe en plein air

Les écoles de Québec sont de plus en plus nombreuses à aménager leur cour afin de permettre aux enseignants d’y faire la classe à l’extérieur, un concept qui gagne en popularité dans le réseau scolaire.

Dans la région de Québec, l’école primaire Jeunes-du-Monde dans Limoilou a été l’une des pionnières à ce chapitre, en aménageant l’an passé dans sa cour de récréation la toute première classe extérieure, faite de bancs en bois.

Cette année, d’autres écoles ont emboîté le pas, comme l’école primaire Marguerite-Bourgeoys dans le quartier Saint-Sauveur. Avec la collaboration de Nature Québec, des installations en bois ont été construites ce printemps sous deux grands arbres dans la cour, permettant aux élèves de s’asseoir à l’ombre pour lire ou écouter les explications de leur enseignant. Des bacs intégrés au mobilier ont aussi permis aux élèves de s’initier au jardinage, en y plantant des fines herbes et des framboisiers.

Photo Stevens Leblanc

Lors du passage du Journal cette semaine, l’enseignant Gilles Chamard en a profité pour réviser des notions de mathématiques en plein air avec ses élèves, grâce à un tableau blanc installé sur un meuble à roulette. Des tablettes avec des pinces sont aussi fournies pour permettre aux élèves d’écrire en plein air. Les enfants, visiblement, adorent l’expérience. « Ici, on a de l’air et du soleil. C’est plus l’fun qu’en classe ! » lance Amy, une élève de troisième année.

La directrice Mylène Desbiens est ravie de ce nouvel aménagement, qui permettra d’échapper à l’inconfort des chaudes journées d’automne, lors des premières semaines de la rentrée. « Puisqu’on est situé au centre-ville dans un îlot de chaleur, il fait souvent plus chaud à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est vraiment un atout », lance-t-elle.

Bénéfices

Dans la région de la capitale, l’organisme Nature Québec a collaboré à l’aménagement de classes extérieures dans quatre écoles cette année, et d’autres projets semblables sont prévus l’an prochain. Selon différentes recherches, les élèves qui passent du temps à l’extérieur sont de manière générale plus en santé, plus heureux et plus créatifs.

Photo Stevens Leblanc

Selon un sondage réalisé ce printemps par la Fondation Monique-Fitz-Back pour l’éducation au développement durable auprès de 374 intervenants du réseau scolaire québécois, 15 % des répondants qui réalisent des activités pédagogiques à l’extérieur le font dans une classe extérieure aménagée dans la cour de l’école, qu’ils apprécient beaucoup.