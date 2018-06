Le génie québécois à La Mecque

La firme québécoise de logiciels de transport public GIRO va s’occuper du déploiement du système d’autobus de la ville sainte de La Mecque, en Arabie Saoudite, a appris Le Journal.

« C’est une ville très connue dans le monde musulman, ça résonne beaucoup. Qu’une ville comme ça choisisse notre logiciel après en avoir évalué d’autres, ça nous rend très fiers » partage le directeur des algorithmes d’optimisation de GIRO, Charles Fleurent.

En gros, les algorithmes québécois vont permettre d’améliorer les temps de déplacement et la ponctualité du réseau de transport de cette ville fréquentée par des millions de visiteurs.

Gain d’efficacité

« On va réduire les coûts d’opération de la société pour qu’elle puisse réinjecter plus d’argent dans les services », résume le numéro 1 de l’intelligence artificielle de GIRO, dont le chiffre d’affaires dépasse les 80 millions $.

Horaires, gestion des opérations et des données du réseau de bus... les Québécois vont s’assurer de mieux coordonner le réseau de transport de la ville de la Grande Mosquée.

« On peut arriver à couvrir le même service avec moins de ressources, moins de véhicules, moins de conducteurs. Ensuite, on peut réinjecter les sommes économisées dans plus de services », explique le grand responsable des algorithmes de GIRO, Charles Fleurent.

Rêves chinois

Déjà présent dans plus de 26 pays, c’est aujourd’hui le géant asiatique qui fait saliver la compagnie québécoise, laquelle soufflera bientôt ses 40 bougies.

« On fait de la représentation en ce moment en Chine et en Inde. Pour nous, ce sont des marchés émergents », précise-t-il.

Il y a moins d’un mois, GIRO a mis la main sur des contrats d’une valeur de 20 millions $ en France pour les sociétés de transports de la SNCF et de la RATP.

La semaine dernière, elle a décroché un juteux contrat avec la ville de Los Angeles. Chaque jour, plus de 1,3 million de personnes montent dans les trains ou les bus de la mégalopole californienne qui étouffe sous le poids de la congestion routière.

En début d’année, GIRO a aussi décroché un important contrat au Brésil avec un consortium de transport public de Goiânia, une ville dont l’agglomération compte 2,4 millions d’habitants.

« On est 470. On est une compagnie entièrement québécoise qui est plutôt discrète, mais qui a plus de 80 % de son chiffre d’affaires à l’extérieur du pays », conclut Charles Fleurent.