Le jazz en lettres d'or

Les Francofolies de Montréal viennent de tirer leur révérence et déjà, le Festival international de jazz pointe son nez. Comme le disait si bien le philosophe Jean-Paul Sartre : « le jazz, c’est comme les bananes, ça se consomme sur place ». Dans la multitude de concerts qui nous seront offerts, il y aura des moments d’exception comme ceux du 1er et 2 juillet au Upstairs. Dans cette boîte de jazz qui fait chauffer la marmite bleue, avec vigueur toute l’année, et qui ne désemplit pas, l’un des maitres du saxophone ténor hard-bop sera de passage. Avant ses 90 ans qu’il célébrera le 1er janvier 2019, Benny Golson

viendra nous entretenir de l’histoire du jazz.

Un Jazz Messenger pour toujours.

Ce fut au sein de la formation du batteur Art Blakey qu’il se fit connaitre. Cette redoutable machine qui au fil des décennies a accueilli les trompettistes Lee Morgan/Wynton Marsalis, le pianiste émérite Bobby Timmons, etc. il développa aussi ses talents de compositeurs. De Blues March

à I Remember Clifford

, et d’Along Came Betty

à Killer Joe

qui trouva un second souffle avec l’Interprétation qu’en fit le Manhattan Transfer,

Benny Golson, l’homme des ballades passa à la postérité. Malgré l’âge et le temps qui passe, il conserve cette immense passion pour la découverte, tout en encourageant de jeunes musiciens. Dépêchez-vous, les billets partiront à la vitesse de l’éclair comme toujours ou presque.