Le premier golf en Amérique du Nord

C’est en 1868, il y a donc 150 ans, à Sainte-Pétronille de l’île d’Orléans qu’ont été aménagés les trois premiers trous de ce qui fut peut-être le premier terrain de golf en Amérique (du moins le premier sur lequel on joue encore au golf).

Deux évènements majeurs viendront marquer le 150e anniversaire du club Orléans : le 6 juillet, alors que 80 golfeurs (des joueurs des différents clubs de la région de Québec ainsi que des représentants de différents partis politiques) seront réunis, et les 23 et 24 août, dates du Tournoi du Patrimoine auquel participeront 150 joueurs (pour les 150 ans du club) avec les membres du club accompagnés des représentants des partenaires régionaux. Renseignements : 418-828-2269.

Marché Breakeyville

Photo courtoisie

Un tout nouveau Marché Richelieu a été inauguré le 7 juin dernier à Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Lévis). Des investissements de plus de 440 000 $ ont permis au propriétaire du magasin, François Roberge, d’effectuer d’importants travaux de rénovation depuis février dernier sous les couleurs de la bannière Marché Richelieu. L’épicerie située au 3448 Avenue Saint-Augustin propose maintenant une toute nouvelle ambiance au design moderne et rempli de nouveautés. De gauche à droite, sur la photo tenant le ruban : Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière ; Caroline Laterreur, représentante de Jacques Gourde, député de Lévis-Lotbinière ; François Roberge, propriétaire ; Christian Lévesque, directeur des opérations, bannières de proximité et Michel Turner, conseiller municipal, ville de Lévis.

Prix Méritas Organisation

Photo courtoisie

L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) a remis le prix méritas Organisation 2017-2018 en prévention du suicide au Comité de prévention du suicide de l’Université Laval. Ce prix, remis le 11 juin dernier à Québec, souligne l’apport d’une organisation qui contribue à enrayer le suicide dans son milieu. Depuis 1998, le Comité ne ménage aucun effort pour renforcer le filet de sécurité autour des étudiants et des étudiantes en misant sur les multiples facteurs qui peuvent avoir une influence sur leur santé mentale. Sur la photo, la directrice du Centre d’aide aux étudiants de l’Université Laval, Louise Careau, a reçu le prix en compagnie du Comité qui réunit une dizaine de personnes aux compétences complémentaires et diversifiées.

Record absolu

Photo courtoisie

Le 25e tournoi de golf annuel au profit de la Fondation de Lauberivière, présenté le 7 juin dernier au club de golf Saint-Michel (Bellechasse) a battu tous les records depuis le début de l’évènement en amassant la somme record de 81 125 $. Placé sous la présidence d’honneur de Sébastien Vachon, fondateur et président de Korem Géospatial, le tournoi coïncidait avec le 25e anniversaire de fondation de Korem. Dans l’ordre habituel, sur la photo du photographe David Noura : Sébastien Vachon, président d’honneur ; Manon Beaudoin, directrice générale de la Fondation de Lauberivière et Jean Roy, président du CA de la Fondation de Lauberivière.

30 ans de mariage

Photo courtoisie

Jacques Rouleau et Linda Aubé (photo) de Boischatel célèbrent aujourd’hui leur 30e anniversaire de mariage. Grands-parents depuis 16 mois, ils déménageront dans leur nouvelle maison d’ici un mois et pendront la crémaillère avec leur fils et son épouse qui fêteront à ce moment leur 5e anniversaire de mariage. Félicitations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Paul McCartney (photo), auteur-compositeur et chanteur britannique, 76 ans... Pierre Turgeon, conseiller aux affaires publiques et médias, Direction des communications et du Web, Conseil du statut de la femme, 57 ans... David Cotes, chef des relations gouvernementales pour le Québec pour Janssen, 59 ans... Sam Alexis Woods, fille de Tiger Woods et Elin Nordegren, 11 ans... Martin St-Louis, ex-joueur de hockey de la LNH, 43 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 juin 2017. Tim Hague (photo), 34 ans, ancien combattant canadien de l’UFC... 2014. Claire Martin, 100 ans, la doyenne des lettres québécoises et 1ère femme à la radio de Québec... 2014. André Perron , 73 ans, père de Lily Perron, DG de la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec... 2013. Marcel Lacroix, 82 ans, ingénieur, homme d’affaires reconnu.